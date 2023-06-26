بواقعتيْن منفصلتيْن .. القبض على 45 وافداً يمارسون لعب القمار شمالي جدة

من جنسيات مختلفة وضمن الجهود الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الجرائم

تمكّنت القوة المشتركة للتحريات الأمنية بمحافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء من القبض على ١٥ شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل أحد الأوكار المشبوهة بحي السلامة شمالي المحافظة يمارسون لعب القمار.

وجاء القبض من خلال حملة دهم أمني، فيما تمّ القبض على ٣٠ شخصاً من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية شمال المحافظة يمارسون الجرم نفسه (لعبة القمار)، وبذلك يصبح إجمالي ما تم ضبطهم ٤٥ شخصاً؛ تم تسليمهم جميعاً إلى مراكز الشرطة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود الأمنية التي تبذلها شرطة محافظة جدة من خلال المتابعة الميدانية لكل الظواهر الإجرامية والمخالفات التي يقوم بها بعض الوافدين.