النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب"

تجاهل مؤسس شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرج، التقارير التي تتحدث عن تضليله المساهمين بشأن الضرر الواقع على الشباب بسبب منصاته للتواصل الاجتماعي.

وأوضح زوكربيرج في مؤتمر صحفي نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الهدف الأول لشركة "فيسبوك" هو الشباب.

وأفاد زوكربيرج بأن شركته تعين هيكلة نفسها، بحيث يكون "خدمة الشباب" على رأس أولوياتها.

وتخطط فيسبوك، بحسب زوكربيرج، لإدخال تغييرات كبرى في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" لتتلاءم مع الشباب، سيتم خلالها إنفاق الملايين من الدولارات.

وتحدث زوكربيرج عن المنافسة المحتدمة مع منصات أخرى مثل "تيك توك"، مشيراً إلى أنه يسعى لاستهداف عدد أكبر من المستخدمين البالغ أعمارهم من 18 عاماً حتى 29 عاماً.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة "فيسبوك" قد تستغرق سنوات وليس شهوراً، خاصة أنها مسألة محفوفة بالمخاطر، بحسب قوله.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب"
سبق

تجاهل مؤسس شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرج، التقارير التي تتحدث عن تضليله المساهمين بشأن الضرر الواقع على الشباب بسبب منصاته للتواصل الاجتماعي.

وأوضح زوكربيرج في مؤتمر صحفي نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الهدف الأول لشركة "فيسبوك" هو الشباب.

وأفاد زوكربيرج بأن شركته تعين هيكلة نفسها، بحيث يكون "خدمة الشباب" على رأس أولوياتها.

وتخطط فيسبوك، بحسب زوكربيرج، لإدخال تغييرات كبرى في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" لتتلاءم مع الشباب، سيتم خلالها إنفاق الملايين من الدولارات.

وتحدث زوكربيرج عن المنافسة المحتدمة مع منصات أخرى مثل "تيك توك"، مشيراً إلى أنه يسعى لاستهداف عدد أكبر من المستخدمين البالغ أعمارهم من 18 عاماً حتى 29 عاماً.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة "فيسبوك" قد تستغرق سنوات وليس شهوراً، خاصة أنها مسألة محفوفة بالمخاطر، بحسب قوله.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:15 AM

زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
3
662

تجاهل مؤسس شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرج، التقارير التي تتحدث عن تضليله المساهمين بشأن الضرر الواقع على الشباب بسبب منصاته للتواصل الاجتماعي.

وأوضح زوكربيرج في مؤتمر صحفي نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الهدف الأول لشركة "فيسبوك" هو الشباب.

وأفاد زوكربيرج بأن شركته تعين هيكلة نفسها، بحيث يكون "خدمة الشباب" على رأس أولوياتها.

وتخطط فيسبوك، بحسب زوكربيرج، لإدخال تغييرات كبرى في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" لتتلاءم مع الشباب، سيتم خلالها إنفاق الملايين من الدولارات.

وتحدث زوكربيرج عن المنافسة المحتدمة مع منصات أخرى مثل "تيك توك"، مشيراً إلى أنه يسعى لاستهداف عدد أكبر من المستخدمين البالغ أعمارهم من 18 عاماً حتى 29 عاماً.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة "فيسبوك" قد تستغرق سنوات وليس شهوراً، خاصة أنها مسألة محفوفة بالمخاطر، بحسب قوله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة