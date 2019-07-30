النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي"

أبو غزالة ينوه بقدرتها على التعامل مع الملايين بدقة وسرعة وفاعلية

وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي"
سبق

وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
05:34 PM

الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي"

أبو غزالة ينوه بقدرتها على التعامل مع الملايين بدقة وسرعة وفاعلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
141

وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة