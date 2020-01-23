مع فرض قيود جديدة خوفاً من "أوميكرون".. رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها

تشديد الإجراءات وفرض أوسع للكمامات ومنع التجمعات.. "جاسيندا": "لا أختلف عن الآلاف"

مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في نيوزيلندا، أعلنت جاسيندا أرديرن؛ رئيسة الوزراء، اليوم الأحد، أنها ألغت حفل زفافها.

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتباراً من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

جاسيندا؛ قالت وفق رويترز، إن نيوزيلندا ستشدّد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة، مثل حفلات الزفاف أو 25 شخصاً إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

وقالت للصحفيين "حفل زفافي لن يُقام" مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له الظروف نفسها، وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها، أجابت "هذه هي الحياة".

وأضافت "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا آثاراً مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على الوجود مع أحد أفراد الأسرة أحياناً عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أيّ حزن أشعر به".