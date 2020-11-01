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102 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الملك فهد في المدينة المنوّرة

خلال الربع الثالث من 2020.. وبينهم 31,889 مراجعاً للطوارئ

قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنوّرة والمراكز التابعة له، الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020.

واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في عديد من العيادات التخصصية الطبية.

وبيّنت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي، وتم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى.

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102 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الملك فهد في المدينة المنوّرة
سبق

قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنوّرة والمراكز التابعة له، الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020.

واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في عديد من العيادات التخصصية الطبية.

وبيّنت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي، وتم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:28 AM

102 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الملك فهد في المدينة المنوّرة

خلال الربع الثالث من 2020.. وبينهم 31,889 مراجعاً للطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنوّرة والمراكز التابعة له، الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020.

واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في عديد من العيادات التخصصية الطبية.

وبيّنت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي، وتم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى.

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