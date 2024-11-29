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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالجموم.. و"هلال العاصمة المقدسة" يباشر

أهاب بالجميع لأخذ الحيطة واتباع وسائل السلامة واستخدام تطبيق "أسعفني"

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الجموم؛ وباشرت 3 فِرق إسعافية الموقع لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الاثنين بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرق إسعافية.

وعند وصول أول فِرقة للموقع تبيَّن وجود 8 إصابات؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونُقلت حالتان إلى مستشفى حراء العام، كما نُقلت حالتان أخريان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل إلى المستشفى.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، واتباع وسائل السلامة، مع أهمية تعلُّم الإسعافات الأولية، واستخدام تطبيق أسعفني لسرعة الاستجابة، والوصول السريع لسيارة الإسعاف.

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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالجموم.. و"هلال العاصمة المقدسة" يباشر
سبق

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الجموم؛ وباشرت 3 فِرق إسعافية الموقع لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الاثنين بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرق إسعافية.

وعند وصول أول فِرقة للموقع تبيَّن وجود 8 إصابات؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونُقلت حالتان إلى مستشفى حراء العام، كما نُقلت حالتان أخريان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل إلى المستشفى.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، واتباع وسائل السلامة، مع أهمية تعلُّم الإسعافات الأولية، واستخدام تطبيق أسعفني لسرعة الاستجابة، والوصول السريع لسيارة الإسعاف.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:51 PM

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالجموم.. و"هلال العاصمة المقدسة" يباشر

أهاب بالجميع لأخذ الحيطة واتباع وسائل السلامة واستخدام تطبيق "أسعفني"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,595

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الجموم؛ وباشرت 3 فِرق إسعافية الموقع لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الاثنين بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرق إسعافية.

وعند وصول أول فِرقة للموقع تبيَّن وجود 8 إصابات؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونُقلت حالتان إلى مستشفى حراء العام، كما نُقلت حالتان أخريان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل إلى المستشفى.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، واتباع وسائل السلامة، مع أهمية تعلُّم الإسعافات الأولية، واستخدام تطبيق أسعفني لسرعة الاستجابة، والوصول السريع لسيارة الإسعاف.

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