"الصحة" تعلن تسجيل 3941 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 154233
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .
وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" تعلن تسجيل 3941 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 154233
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-20
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .
وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:32 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:47 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 3941 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 154233
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .
وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .