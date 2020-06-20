"الصحة" تعلن تسجيل 3941 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 154233

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .