200 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم جازان" يبدؤون العام الدراسي الجديد

عبر منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد وقنوات "عين"

يعود غدًا الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من (200) ألف طالب وطالبة بتعليم جازان، وذلك عبر منصة مدرستي للتعليم "عن بعد"، وقنوات "عين"، في ظل وجود جائحة كورونا.

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواصلة الرحلة التعليمية عن بعد، مشيدًا بجهود وزارة التعليم في تجهيز البدائل التعليمية الإلكترونية المناسبة للطلاب والطالبات التي تضمن استمرار العملية التعليمية دون توقف.

وأشاد "أبو هادي" بالدور الكبير للمعلمين والمعلمات في متابعة الطلاب والطالبات والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم لهم عبر المنصة، منوهًا بالدور المهم لأولياء الأمور والأسر في هذه المرحلة حيث يمثلون الشريك الفعّال للمؤسسة التعليمية في تعليم أبنائهم وبناتهم وتهيئة البيئة المناسبة في المنزل وإنجاح العام الدراسي.

وأكد أن الإدارة عبر مشرفيها أنها ستقدم الدعم للأسر وللمعلمين والمعلمات عبر لجان الدعم الإلكتروني وتقديم التغذية الراجعة، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالجد والاجتهاد والنجاح والعطاء.