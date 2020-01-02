انطلاق "زاهي" لتأهيل المواطنين والمواطنات في "التشغيل والصيانة"

بعد صدور عدد من قرارات "الوزراء" لمعالجة القصور الواضح في هذا القطاع

انطلق مشروع "زاهي" لتعزيز الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاع التشغيل والصيانة بتنظيم من الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة، وذلك بعد صدور عدد من قرارات مجلس الوزراء لمعالجة القصور الواضح والمستمر في هذا القطاع، تلاه اعتماد " دليل توطين عقود التشغيل والصيانة " الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ديسمبر عام 2019 كأحد أهم المعالجات في جانب عقود الجهات العامة.

ويهدف القرار لتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في ذلك القطاع الحيوي الكبير، وهو ما توجهت للعمل عليه الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة كقطاع ثالث، واعتمد مجلس إدارة الجمعية بناء تكامل مع الجهات المعنية، بدأ بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني من خلال بناء كيانات لعملية تشغيل بأيدي أبناء الوطن لصناعة التشغيل والصيانة، بحيث يتم استقطاب خريجي المراكز والمعاهد الفنية وغيرهم من الفنيين السعوديين ورفع تأهيلهم في مجالات "التكييف والكهرباء والسباكة وإدارة وتشغيل المرافق، كمرحلة أولى"، فتقوم أعمال لهم تسهم في تنمية مداخيلهم وتنمية مجتمعية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية رواد أعمال.

وقد نال ذلك الطرح تأييداً من الجميع على بذل التعاون وجهد المشاركة لإنجاحه، ثم تعزز التوجه بموافقة وزارة العمل على المشاركة في 50% من تكاليف دراسة المشروع بمسمى "زاهي" للصيانة، لينظم ضمن مسعى توطين الصيانة لمستوى الفنيين السعوديين الأفراد وتهيئة تواجد فعال للفني الوطني في مجال عالي المكاسب تسيطر عليه عمالة وافدة بمهنية ومصداقية متواضعة.

يشار إلى أن الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة مسجلة برقم 283 بتاريخ 03/04/1438 في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كأول جمعية تعاونية في مجالها في المملكة ضمن تصنيف الروابط المهنية والعلمية وتستهدف العمل في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وهي استثمار تعاوني مساهم يسعى إلى مردود "اقتصادي واجتماعي وخيري" حسب أغراض التعاونيات المتعارف عليه.

ومن أهم المؤشرات الإيجابية لمستقبل نمو الجمعية برامج دعم الدولة، ورؤية 2030م في أن تكون المملكة ضمن أفضل دول الاقتصاد التعاوني، وكان دافع إنشاء الجمعية حل إشكالية صيانة مساجد الطرق بعد تعثر تعاقدات مع مؤسسات صيانة، وقد حققت هذا الهدف من خلال التعاقد على ما يقارب 90% من مساجد محاور "جمعية العناية بمساجد الطرق" الرئيسة.

كذلك قامت بتنفيذ تعاقد على مشاريع اتحاد ملاك حسب نظام وزارة الإسكان، ونفذت تعاقداً ممولاً مع عدد من جهات الإسكان التنموي، ونفذت تعاقدات لصيانة مساجد في المدن، مع تعاقدات وأعمال تنفيذ في الصيانة متنوعة شملت مرافق صغيرة ومتوسطة.

