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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم فعاليات معرض المصحف الشريف

يضمّ مجموعة أركان تشمل معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تنظيم معرض المصحف الشريف لليوم السادس على التوالي، حيث انطلقت فعاليات المعرض يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها المعرض في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يشتمل على جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات، كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر إلى يوم الجمعة القادم، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم فعاليات معرض المصحف الشريف
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تنظيم معرض المصحف الشريف لليوم السادس على التوالي، حيث انطلقت فعاليات المعرض يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها المعرض في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يشتمل على جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات، كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر إلى يوم الجمعة القادم، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:08 PM
اخر تعديل
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم فعاليات معرض المصحف الشريف

يضمّ مجموعة أركان تشمل معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تنظيم معرض المصحف الشريف لليوم السادس على التوالي، حيث انطلقت فعاليات المعرض يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها المعرض في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يشتمل على جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات، كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر إلى يوم الجمعة القادم، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

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