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الشباب : ثبوت إصابة "العمار" بفيروس كورونا .. واستعدادات مكثفة لموقعة الأهلي

أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم تركي العمار بفيروس كورونا، وبالتالي بات مؤكدًا غيابه أمام الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى حصة تدريبية، الأربعاء، على ملعبه استعدادًا لمواجهة الأهلي، ركز فيها البرازيلي "شاموسكا" مدرب الفريق على طريقة بناء الهجمة وانهائها في المرمى، بالإضافة إلى تدريبات الضغط على حامل الكرة والاستحواذ على مجريات اللعب إلى جانب تدريبات فنية وتكتيكية منوعة في منتصف الملعب مثل التحكم بالكرة عند الاستلام والتمرير السريع من لمسة واحدة.

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الشباب : ثبوت إصابة "العمار" بفيروس كورونا .. واستعدادات مكثفة لموقعة الأهلي
سبق

أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم تركي العمار بفيروس كورونا، وبالتالي بات مؤكدًا غيابه أمام الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى حصة تدريبية، الأربعاء، على ملعبه استعدادًا لمواجهة الأهلي، ركز فيها البرازيلي "شاموسكا" مدرب الفريق على طريقة بناء الهجمة وانهائها في المرمى، بالإضافة إلى تدريبات الضغط على حامل الكرة والاستحواذ على مجريات اللعب إلى جانب تدريبات فنية وتكتيكية منوعة في منتصف الملعب مثل التحكم بالكرة عند الاستلام والتمرير السريع من لمسة واحدة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:38 PM

الشباب : ثبوت إصابة "العمار" بفيروس كورونا .. واستعدادات مكثفة لموقعة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم تركي العمار بفيروس كورونا، وبالتالي بات مؤكدًا غيابه أمام الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى حصة تدريبية، الأربعاء، على ملعبه استعدادًا لمواجهة الأهلي، ركز فيها البرازيلي "شاموسكا" مدرب الفريق على طريقة بناء الهجمة وانهائها في المرمى، بالإضافة إلى تدريبات الضغط على حامل الكرة والاستحواذ على مجريات اللعب إلى جانب تدريبات فنية وتكتيكية منوعة في منتصف الملعب مثل التحكم بالكرة عند الاستلام والتمرير السريع من لمسة واحدة.

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