الكاميرا الطائرة توثق بطول 5 كم .. مياه السيول تملأ "أم الشقوق" و"الذهبية" تحيطه

رصدها المصوّر "المقحم" وسط جهود بلدية ثادق .. خزانات وعمال نظافة تخدم المتنزهين

استهوت روضة "أم الشقوق" في مركز رغبة بمحافظة "ثادق"، المتنزهين وهواة البر خلال هذه الأيام، بعد أن امتلأت بمياه السيول بطول خمسة كيلو مترات وعرض كيلو مترين على ضفاف النفود غرب مركز رغبة.

ويمكن الوصول للروضة عن طريق "الرياض- صلبوخ- حريملاء- رغبة"، وعند وصول دوار "رغبة" الانعطاف يساراً مع "طريق البرة"، لتأتي الروضة إلى يمين الطريق بعد خمسة كيلومترات من الدوّار.

وبذلت بلدية محافظة ثادق جهوداً لحماية الروضة، وتوفير خزانات المياه والحاويات، وتكليف عدد من عمال النظافة الجائلين لخدمة المتنزهين وتنظيف الروضة طوال اليوم.

ورصد المصوّر فيصل المقحم؛ بكاميرته الطائرة امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية للكثبان الرملية الذهبية.