النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضمن إجراءات احترازية صحية إضافية.. على مدار 24 ساعة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر

"الداخلية" تعلن عزل حيي "الفيصلية" و"الفاضلية" في الأحساء ومنع التجول والدخول والخروج منهما

334 ألف مستفيد من الجمعيات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمكة خلال أسبوع

أنهت توزيع أكثر من 5500 كرتون تمر و46892 سلة غذائية للمحتاجين

استمرارًا للإسهام في حملة (برًّا بمكة) التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة خالد الفيصل، وتخفيفًا من حدة تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بذلت الجمعيات الخيرية المنطوية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة جهودًا استثنائية خلال الأسبوع الماضي ما بين 17-23 شعبان الجاري من خلال دعمها لأكثر من 334 ألف مستفيد من أهالي مكة المكرمة.

وأنهت الجمعيات الخيرية التابعة لمراكز الأحياء خلال الأسبوع الماضي، توزيع أكثر من 5500 كرتون تمر بأنواع مختلفة، وذات جودة عالية، إضافة إلى 46892 سلة غذائية لتموين المنازل بالضروريات التي يحتاجون إليها، كما دعمت المستفيدين بتوزيع أكثر من 121 ألف قارورة مياه صحية عليهم.

وفي الجوانب الطبية ساعدت الجمعيات المرضى على إجراء 90 عملية غسيل كلى، بالإضافة إلى تشغيل عيادتين متنقلتين ومجهزتين بكامل التجهيزات الطبية اللازمة، لاسيما الأدوات والأجهزة التي تحتاجها الأزمة الحالية، كما دعمت مستفيديها بقرابة 700 مساعدة طبية أخرى تشمل احتياجات الاحترازات اليومية من معقمات وكمامات وعلاجات وغيرها.

وكانت الجمعيات في السبعة أيام الماضية وزعت أكثر من 67 ألف قطعة من المخبوزات والأرغفة، إضافة إلى 8 آلاف وجبة جافة يمكن الاستفادة منها في أوقات متفرقة، لاسيما أن محتوياتها من ذوات التواريخ طويلة الأجل، بالإضافة إلى 73 ألف وجبة ساخنة يتم إعدادها وتوزيعها بنفس الوقت لرفد المستفيدين بها في أفضل حال.

واستعانت الجمعيات في أعمالها الخيرية بأكثر من 9600 متطوع، يعملون في الإعداد والتجهيز والتوزيع والتثقيف، وجميع المجالات التي يحتاجها العمل الخيري للوصول إلى المستفيدين والمحتاجين من أهالي مكة المكرمة خلال أزمة فيروس كورونا، التي تسعى الجمعيات لتخفيف وطأتها على المواطنين والمقيمين من خلال أعمالها اليومية في الدعم الغذائي والصحي والتثقيفي لتجاوز الأزمة بأقل التأثيرات.

ونوعت الجمعيات خدماتها في دعم المستفيدين لترفد كل فئة بما تحتاج إليه ويساعدها على تجاوز مصاعب الأزمة التي يمر بها العالم، لاسيما من تعتمد مداخيلهم على الأجور اليومية التي توقفت بسبب الظروف الحالية، آملين بذلك التخفيف عنهم قدر الإمكان والوقوف معهم حتى عودة الأمور لطبيعتها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
334 ألف مستفيد من الجمعيات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمكة خلال أسبوع
سبق

استمرارًا للإسهام في حملة (برًّا بمكة) التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة خالد الفيصل، وتخفيفًا من حدة تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بذلت الجمعيات الخيرية المنطوية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة جهودًا استثنائية خلال الأسبوع الماضي ما بين 17-23 شعبان الجاري من خلال دعمها لأكثر من 334 ألف مستفيد من أهالي مكة المكرمة.

وأنهت الجمعيات الخيرية التابعة لمراكز الأحياء خلال الأسبوع الماضي، توزيع أكثر من 5500 كرتون تمر بأنواع مختلفة، وذات جودة عالية، إضافة إلى 46892 سلة غذائية لتموين المنازل بالضروريات التي يحتاجون إليها، كما دعمت المستفيدين بتوزيع أكثر من 121 ألف قارورة مياه صحية عليهم.

وفي الجوانب الطبية ساعدت الجمعيات المرضى على إجراء 90 عملية غسيل كلى، بالإضافة إلى تشغيل عيادتين متنقلتين ومجهزتين بكامل التجهيزات الطبية اللازمة، لاسيما الأدوات والأجهزة التي تحتاجها الأزمة الحالية، كما دعمت مستفيديها بقرابة 700 مساعدة طبية أخرى تشمل احتياجات الاحترازات اليومية من معقمات وكمامات وعلاجات وغيرها.

وكانت الجمعيات في السبعة أيام الماضية وزعت أكثر من 67 ألف قطعة من المخبوزات والأرغفة، إضافة إلى 8 آلاف وجبة جافة يمكن الاستفادة منها في أوقات متفرقة، لاسيما أن محتوياتها من ذوات التواريخ طويلة الأجل، بالإضافة إلى 73 ألف وجبة ساخنة يتم إعدادها وتوزيعها بنفس الوقت لرفد المستفيدين بها في أفضل حال.

واستعانت الجمعيات في أعمالها الخيرية بأكثر من 9600 متطوع، يعملون في الإعداد والتجهيز والتوزيع والتثقيف، وجميع المجالات التي يحتاجها العمل الخيري للوصول إلى المستفيدين والمحتاجين من أهالي مكة المكرمة خلال أزمة فيروس كورونا، التي تسعى الجمعيات لتخفيف وطأتها على المواطنين والمقيمين من خلال أعمالها اليومية في الدعم الغذائي والصحي والتثقيفي لتجاوز الأزمة بأقل التأثيرات.

ونوعت الجمعيات خدماتها في دعم المستفيدين لترفد كل فئة بما تحتاج إليه ويساعدها على تجاوز مصاعب الأزمة التي يمر بها العالم، لاسيما من تعتمد مداخيلهم على الأجور اليومية التي توقفت بسبب الظروف الحالية، آملين بذلك التخفيف عنهم قدر الإمكان والوقوف معهم حتى عودة الأمور لطبيعتها.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:53 PM

334 ألف مستفيد من الجمعيات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمكة خلال أسبوع

أنهت توزيع أكثر من 5500 كرتون تمر و46892 سلة غذائية للمحتاجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,071

استمرارًا للإسهام في حملة (برًّا بمكة) التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة خالد الفيصل، وتخفيفًا من حدة تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بذلت الجمعيات الخيرية المنطوية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة جهودًا استثنائية خلال الأسبوع الماضي ما بين 17-23 شعبان الجاري من خلال دعمها لأكثر من 334 ألف مستفيد من أهالي مكة المكرمة.

وأنهت الجمعيات الخيرية التابعة لمراكز الأحياء خلال الأسبوع الماضي، توزيع أكثر من 5500 كرتون تمر بأنواع مختلفة، وذات جودة عالية، إضافة إلى 46892 سلة غذائية لتموين المنازل بالضروريات التي يحتاجون إليها، كما دعمت المستفيدين بتوزيع أكثر من 121 ألف قارورة مياه صحية عليهم.

وفي الجوانب الطبية ساعدت الجمعيات المرضى على إجراء 90 عملية غسيل كلى، بالإضافة إلى تشغيل عيادتين متنقلتين ومجهزتين بكامل التجهيزات الطبية اللازمة، لاسيما الأدوات والأجهزة التي تحتاجها الأزمة الحالية، كما دعمت مستفيديها بقرابة 700 مساعدة طبية أخرى تشمل احتياجات الاحترازات اليومية من معقمات وكمامات وعلاجات وغيرها.

وكانت الجمعيات في السبعة أيام الماضية وزعت أكثر من 67 ألف قطعة من المخبوزات والأرغفة، إضافة إلى 8 آلاف وجبة جافة يمكن الاستفادة منها في أوقات متفرقة، لاسيما أن محتوياتها من ذوات التواريخ طويلة الأجل، بالإضافة إلى 73 ألف وجبة ساخنة يتم إعدادها وتوزيعها بنفس الوقت لرفد المستفيدين بها في أفضل حال.

واستعانت الجمعيات في أعمالها الخيرية بأكثر من 9600 متطوع، يعملون في الإعداد والتجهيز والتوزيع والتثقيف، وجميع المجالات التي يحتاجها العمل الخيري للوصول إلى المستفيدين والمحتاجين من أهالي مكة المكرمة خلال أزمة فيروس كورونا، التي تسعى الجمعيات لتخفيف وطأتها على المواطنين والمقيمين من خلال أعمالها اليومية في الدعم الغذائي والصحي والتثقيفي لتجاوز الأزمة بأقل التأثيرات.

ونوعت الجمعيات خدماتها في دعم المستفيدين لترفد كل فئة بما تحتاج إليه ويساعدها على تجاوز مصاعب الأزمة التي يمر بها العالم، لاسيما من تعتمد مداخيلهم على الأجور اليومية التي توقفت بسبب الظروف الحالية، آملين بذلك التخفيف عنهم قدر الإمكان والوقوف معهم حتى عودة الأمور لطبيعتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,711
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,246
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة