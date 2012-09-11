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"العتيبي": "النقل" اعتمدت ازدواج طريق "تربة - حضن" على مرحلتَيْن.. والمقاول بدأ العمل

ردًّا على شكوى مواطن لـ"سبق" من كثافة الناقلات في الاتجاهَيْن بما يهدد بوقوع حوادث

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، أن وزارة النقل اعتمدت مؤخرًا ازدواج طريق "تربة حضن" على مرحلتين.

وفي التفاصيل، أوضح "العتيبي" أن المرحلة الأولى ستكون بطول (٥٠كلم)، أما المرحلة الثانية فبطول (٦١كلم). والمقاولون المعتمدون شرعوا في التنفيذ لهذه المشاريع بالبدء في أعمالهم في تلك المواقع.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول شكوى المواطن جمعان البقمي من الازدحام الشديد على طريق الطائف – حضن - تربة بالناقلات للقادم من الجنوب إلى الغرب، والعكس، والطريق غير مزدوج؛ ما قد يتسبب في حوادث كارثية.. متسائلاً: متى يتم ازدواجية هذا الطريق؟

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"العتيبي": "النقل" اعتمدت ازدواج طريق "تربة - حضن" على مرحلتَيْن.. والمقاول بدأ العمل
سبق

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، أن وزارة النقل اعتمدت مؤخرًا ازدواج طريق "تربة حضن" على مرحلتين.

وفي التفاصيل، أوضح "العتيبي" أن المرحلة الأولى ستكون بطول (٥٠كلم)، أما المرحلة الثانية فبطول (٦١كلم). والمقاولون المعتمدون شرعوا في التنفيذ لهذه المشاريع بالبدء في أعمالهم في تلك المواقع.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول شكوى المواطن جمعان البقمي من الازدحام الشديد على طريق الطائف – حضن - تربة بالناقلات للقادم من الجنوب إلى الغرب، والعكس، والطريق غير مزدوج؛ ما قد يتسبب في حوادث كارثية.. متسائلاً: متى يتم ازدواجية هذا الطريق؟

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
09:04 PM

"العتيبي": "النقل" اعتمدت ازدواج طريق "تربة - حضن" على مرحلتَيْن.. والمقاول بدأ العمل

ردًّا على شكوى مواطن لـ"سبق" من كثافة الناقلات في الاتجاهَيْن بما يهدد بوقوع حوادث

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عبدالله الراجحي - الطائف
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4,825

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، أن وزارة النقل اعتمدت مؤخرًا ازدواج طريق "تربة حضن" على مرحلتين.

وفي التفاصيل، أوضح "العتيبي" أن المرحلة الأولى ستكون بطول (٥٠كلم)، أما المرحلة الثانية فبطول (٦١كلم). والمقاولون المعتمدون شرعوا في التنفيذ لهذه المشاريع بالبدء في أعمالهم في تلك المواقع.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول شكوى المواطن جمعان البقمي من الازدحام الشديد على طريق الطائف – حضن - تربة بالناقلات للقادم من الجنوب إلى الغرب، والعكس، والطريق غير مزدوج؛ ما قد يتسبب في حوادث كارثية.. متسائلاً: متى يتم ازدواجية هذا الطريق؟

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