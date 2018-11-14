"مونيكا" تعود للواجهة من جديد وتطلب الاعتذار من هيلاري كلينتون

بعد 20 عامًا من الواقعة التي شغلت الرأي العام الأمريكي فترة من الزمن

طلبت الأمريكية مونيكا لوينسكي الاعتذار من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وذلك بعد 20 عامًا من الواقعة التي شغلت الرأي العام الأمريكي فترة من الزمن.

وفي هذا السياق نشرت مجلة أمريكية مقالة خاصة لمونيكا لوينسكي طلبت من خلالها الاعتذار من زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

ووفقًا لما ذكرته "الوفد" المصرية فقد قالت لوينسكي: "لو تقابلت اليوم شخصيًّا مع هيلاري كلينتون كنت تحدثت معها بصراحة، وطلبت منها الاعتذار عن كل ما حدث، أنا أتأسف لكل ما حدث فعلًا".



في السياق نفسه اعتبرت لوينسكي أن اعتذارها لا يكفي ويجب على الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الاعتذار أيضًا؛ لكي يتقبل المجتمع اعتذارنا وتنسى قضيتنا.

