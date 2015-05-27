النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية يستقبل ورثة "الشمري" مثمناً عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله

قال: هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق وساوت بين الناس وحثت على التراحم

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام، أن هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق وساوت بين الناس، وحثت على التراحم والعفو عند المقدرة؛ تماشياً مع ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف.

ونوّه الأمير بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح، مما سيكون له أثر كبير على من يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير لسعود بن غازي وسعيد بن غازي وفيصل بن غازي الشمري ورثة "المتوفى فهد غازي سعيد الشمري"، والذي انتقل إلى رحمة الله نتيجة خلاف بينه وبين شخص آخر.

وقد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية حتى تم العفو ولله الحمد.

وأثنى الأمير على ما قام به ورثة المتوفى، مثمناً هذه الخصلة الكريمة بالعفو عن الجاني لوجه الله تعالى ودون أي مقابل مادي، سائلاً الله أن يرحم المتوفى ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.

من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل الدويش، إن اللجنة إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا، تسعى دائماً للصلح بين الناس والتدخل في القضايا التي تحال لها من قبل مقام الإمارة، وفق أنظمتها التي تراعي حقوق أولياء الدم وخصوصيتهم.

وأضاف: "قامت اللجنة ولله الحمد بالسعي في هذه القضية، وقد قوبلت مساعيها بالقبول ولله الحمد، وتم التنازل عن الجاني وعتق رقبته لوجه الله، ويعد هذا اللقاء اليوم تكريماً لأولياء الدم على موقفهم النبيل والتنازل دون طلب أي مقابل مادي ولوجه الله تعالى".

حضر اللقاء المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البينعمر بن فيصل الدويش، والمدير التنفيذي للجنة العليا لإصلاح ذات البين علي القرني، وعبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الفرعية بالدمام، وعبدالله السيف محافظ الخبر المكلف، والدكتور عبدالله القحطاني عضو اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بالدمام.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية يستقبل ورثة "الشمري" مثمناً عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله
سبق

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام، أن هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق وساوت بين الناس، وحثت على التراحم والعفو عند المقدرة؛ تماشياً مع ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف.

ونوّه الأمير بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح، مما سيكون له أثر كبير على من يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير لسعود بن غازي وسعيد بن غازي وفيصل بن غازي الشمري ورثة "المتوفى فهد غازي سعيد الشمري"، والذي انتقل إلى رحمة الله نتيجة خلاف بينه وبين شخص آخر.

وقد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية حتى تم العفو ولله الحمد.

وأثنى الأمير على ما قام به ورثة المتوفى، مثمناً هذه الخصلة الكريمة بالعفو عن الجاني لوجه الله تعالى ودون أي مقابل مادي، سائلاً الله أن يرحم المتوفى ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.

من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل الدويش، إن اللجنة إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا، تسعى دائماً للصلح بين الناس والتدخل في القضايا التي تحال لها من قبل مقام الإمارة، وفق أنظمتها التي تراعي حقوق أولياء الدم وخصوصيتهم.

وأضاف: "قامت اللجنة ولله الحمد بالسعي في هذه القضية، وقد قوبلت مساعيها بالقبول ولله الحمد، وتم التنازل عن الجاني وعتق رقبته لوجه الله، ويعد هذا اللقاء اليوم تكريماً لأولياء الدم على موقفهم النبيل والتنازل دون طلب أي مقابل مادي ولوجه الله تعالى".

حضر اللقاء المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البينعمر بن فيصل الدويش، والمدير التنفيذي للجنة العليا لإصلاح ذات البين علي القرني، وعبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الفرعية بالدمام، وعبدالله السيف محافظ الخبر المكلف، والدكتور عبدالله القحطاني عضو اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بالدمام.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:29 PM

أمير الشرقية يستقبل ورثة "الشمري" مثمناً عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله

قال: هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق وساوت بين الناس وحثت على التراحم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,412

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام، أن هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق وساوت بين الناس، وحثت على التراحم والعفو عند المقدرة؛ تماشياً مع ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف.

ونوّه الأمير بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح، مما سيكون له أثر كبير على من يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير لسعود بن غازي وسعيد بن غازي وفيصل بن غازي الشمري ورثة "المتوفى فهد غازي سعيد الشمري"، والذي انتقل إلى رحمة الله نتيجة خلاف بينه وبين شخص آخر.

وقد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية حتى تم العفو ولله الحمد.

وأثنى الأمير على ما قام به ورثة المتوفى، مثمناً هذه الخصلة الكريمة بالعفو عن الجاني لوجه الله تعالى ودون أي مقابل مادي، سائلاً الله أن يرحم المتوفى ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.

من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل الدويش، إن اللجنة إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا، تسعى دائماً للصلح بين الناس والتدخل في القضايا التي تحال لها من قبل مقام الإمارة، وفق أنظمتها التي تراعي حقوق أولياء الدم وخصوصيتهم.

وأضاف: "قامت اللجنة ولله الحمد بالسعي في هذه القضية، وقد قوبلت مساعيها بالقبول ولله الحمد، وتم التنازل عن الجاني وعتق رقبته لوجه الله، ويعد هذا اللقاء اليوم تكريماً لأولياء الدم على موقفهم النبيل والتنازل دون طلب أي مقابل مادي ولوجه الله تعالى".

حضر اللقاء المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البينعمر بن فيصل الدويش، والمدير التنفيذي للجنة العليا لإصلاح ذات البين علي القرني، وعبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الفرعية بالدمام، وعبدالله السيف محافظ الخبر المكلف، والدكتور عبدالله القحطاني عضو اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بالدمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,747
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,619
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة