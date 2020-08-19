عن بُعد.. 16 لجنة لمتابعة قبول وتسجيل الطلاب المستجدين بمكة

عبر تحديد نماذج إلكترونية لتقديم الطلبات ومن ثم دراستها واتخاذ القرار

بدأت 16 لجنة للقبول في مكاتب التعليم للبنين والبنات، شكّلتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين وبنات) للقبول والتسجيل في جميع مكاتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تحديد نماذج إلكترونية لتقديم الطلبات ومن ثم دراستها واتخاذ القرار.

وباشرت اللجان الـ16 المسح الميداني لجميع المدارس الابتدائية التابعة للمكتب لمتابعة سلامة إجراءات التسجيل للطالبات المستجدات في الصف الأول الابتدائي، وكذلك عملية التنقل للطلاب والطالبات.

كما أبانت آلية قبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر ومحو الأمية لمن تجاوز سنهم سن القبول بكل مرحلة، ومتابعة قبول الطلاب والطالبات الراغبين والراغبات في إكمال الدراسة عن طريق الانتساب الكلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ونقل الطالبات من وإلى مدارس تحفيظ القرآن للمرحلة الابتدائية فقط، كما تباشر اللجان آلية قبول العودة للدراسة، والقبول المؤقت، كذلك حل مشاكل التسجيل المتعثر في نظام "نور"، مع تحديد المستوى للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والاستراتيجيات المتبعة في قبول ذوات الحالات الخاصة؛ فيما تم تخصيص مشرفين ومشرفات لمتابعة إنجاز أعمال هذه اللجان.