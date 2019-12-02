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برعاية "الرويس".. انطلاق فعاليات التشجير في محافظة رنية

أركان توعوية وتثقيفية تحت عنوان "الشجرة أوكسجين الحياة"

انطلقت بمحافظة رنية، اليوم الاثنين، فعاليات التشجير التي ينظّمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت عنوان "الشجرة أوكسجين الحياة" برعاية محافظ رنية خالد بن حسن الرويس.

وتتضمن فعاليات التشجير عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.

وصرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد سعد السبيعي، بأن فعاليات التشجير ونثر البذور في المحافظة؛ تأتي بمشاركة عدة جهات حكومية مثل "بلدية محافظة رنية، ومكتب التعليم والجامعة، والكلية التقنية"؛ لافتًا إلى وجود عدد من الفِرَق التطوعية المشاركة مثل جمعية حماية البيئة برنية، وفريق رنية التطوعي، ورابطة رنية الخضراء، ومشاتل بساتين رنية.

وأضاف السبيعي أن من المواقع المستهدفة في المحافظة للتشجير: منتزه رنية العام، ومنتزه تدوم، والمدارس والكليات والمباني الحكومية وقرية روضة الهضب.

وأكد "السبيعي" أهمية العناية بالبيئة ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع؛ من خلال إقامة الحملات الوطنية في مجال التشجير والبرامج التوعوية لنشر الوعي البيئي، وترسيخ القيم والمفاهيم وتجسيدها في هدف حماية البيئة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030؛ من خلال برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي؛ لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستجمام، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.

فعاليات التشجير محافظة رنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برعاية "الرويس".. انطلاق فعاليات التشجير في محافظة رنية
سبق

انطلقت بمحافظة رنية، اليوم الاثنين، فعاليات التشجير التي ينظّمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت عنوان "الشجرة أوكسجين الحياة" برعاية محافظ رنية خالد بن حسن الرويس.

وتتضمن فعاليات التشجير عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.

وصرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد سعد السبيعي، بأن فعاليات التشجير ونثر البذور في المحافظة؛ تأتي بمشاركة عدة جهات حكومية مثل "بلدية محافظة رنية، ومكتب التعليم والجامعة، والكلية التقنية"؛ لافتًا إلى وجود عدد من الفِرَق التطوعية المشاركة مثل جمعية حماية البيئة برنية، وفريق رنية التطوعي، ورابطة رنية الخضراء، ومشاتل بساتين رنية.

وأضاف السبيعي أن من المواقع المستهدفة في المحافظة للتشجير: منتزه رنية العام، ومنتزه تدوم، والمدارس والكليات والمباني الحكومية وقرية روضة الهضب.

وأكد "السبيعي" أهمية العناية بالبيئة ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع؛ من خلال إقامة الحملات الوطنية في مجال التشجير والبرامج التوعوية لنشر الوعي البيئي، وترسيخ القيم والمفاهيم وتجسيدها في هدف حماية البيئة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030؛ من خلال برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي؛ لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستجمام، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
02:13 PM

برعاية "الرويس".. انطلاق فعاليات التشجير في محافظة رنية

أركان توعوية وتثقيفية تحت عنوان "الشجرة أوكسجين الحياة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
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انطلقت بمحافظة رنية، اليوم الاثنين، فعاليات التشجير التي ينظّمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت عنوان "الشجرة أوكسجين الحياة" برعاية محافظ رنية خالد بن حسن الرويس.

وتتضمن فعاليات التشجير عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.

وصرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد سعد السبيعي، بأن فعاليات التشجير ونثر البذور في المحافظة؛ تأتي بمشاركة عدة جهات حكومية مثل "بلدية محافظة رنية، ومكتب التعليم والجامعة، والكلية التقنية"؛ لافتًا إلى وجود عدد من الفِرَق التطوعية المشاركة مثل جمعية حماية البيئة برنية، وفريق رنية التطوعي، ورابطة رنية الخضراء، ومشاتل بساتين رنية.

وأضاف السبيعي أن من المواقع المستهدفة في المحافظة للتشجير: منتزه رنية العام، ومنتزه تدوم، والمدارس والكليات والمباني الحكومية وقرية روضة الهضب.

وأكد "السبيعي" أهمية العناية بالبيئة ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع؛ من خلال إقامة الحملات الوطنية في مجال التشجير والبرامج التوعوية لنشر الوعي البيئي، وترسيخ القيم والمفاهيم وتجسيدها في هدف حماية البيئة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030؛ من خلال برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي؛ لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستجمام، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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