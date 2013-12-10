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غارة أمريكية تقتل عنصرًا بارزًا وتصيب آخر بجماعة الشباب بالصومال

شنتها طائرة مسيّرة.. وتم تنفيذها بالتنسيق مع المخابرات الصومالية

قال مسؤولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل عنصر بارز في جماعة الشباب المتمردة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل.. قال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال؛ ما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

وتم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأمريكية.

وأوضح البريغادير جنرال ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا: "نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي". مشيرًا إلى أنه لم يصب أي مدني أو جرحى من جراء الغارة الجوية.


ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.

مخابرات الصومال غارة جوية مقتل عنصر بارز في جماعة الشباب الصومال

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارة أمريكية تقتل عنصرًا بارزًا وتصيب آخر بجماعة الشباب بالصومال
سبق

قال مسؤولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل عنصر بارز في جماعة الشباب المتمردة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل.. قال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال؛ ما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

وتم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأمريكية.

وأوضح البريغادير جنرال ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا: "نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي". مشيرًا إلى أنه لم يصب أي مدني أو جرحى من جراء الغارة الجوية.


ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:57 AM

غارة أمريكية تقتل عنصرًا بارزًا وتصيب آخر بجماعة الشباب بالصومال

شنتها طائرة مسيّرة.. وتم تنفيذها بالتنسيق مع المخابرات الصومالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل عنصر بارز في جماعة الشباب المتمردة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل.. قال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال؛ ما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

وتم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأمريكية.

وأوضح البريغادير جنرال ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا: "نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي". مشيرًا إلى أنه لم يصب أي مدني أو جرحى من جراء الغارة الجوية.


ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.

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