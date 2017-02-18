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وكيل وزارة "البلدية" يبحث سبل تأهيل الطرق مع "برنامج إعمار اليمن"

في إطار توجيهات القيادة لتوحيد الجهود وتعظيم الأثر لتنمية البلد الشقيق

استقبل المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم، في مقر البرامج بمدينة الرياض، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتأهيل الطرق الحيوية ومشاريع تحسين المشهد الحضري وصحة البيئة في جمهورية اليمن.

وأوضح أن الزيارة تأتي امتداداً لمذكرة تعاون مشترك تم توقيعها مع البرنامج في وقت سابق؛ للإسهام في تحفيز التنمية مع البرنامج ولتبادل الخبرات والدراسات وبرامج تأهيل المقاولين، وللخروج بمخرجات قوية وتنفيذها على أرض الواقع لخدمة توجهات وأهداف البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة في جمهورية اليمن.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل وزارة "البلدية" يبحث سبل تأهيل الطرق مع "برنامج إعمار اليمن"
سبق

استقبل المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم، في مقر البرامج بمدينة الرياض، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتأهيل الطرق الحيوية ومشاريع تحسين المشهد الحضري وصحة البيئة في جمهورية اليمن.

وأوضح أن الزيارة تأتي امتداداً لمذكرة تعاون مشترك تم توقيعها مع البرنامج في وقت سابق؛ للإسهام في تحفيز التنمية مع البرنامج ولتبادل الخبرات والدراسات وبرامج تأهيل المقاولين، وللخروج بمخرجات قوية وتنفيذها على أرض الواقع لخدمة توجهات وأهداف البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة في جمهورية اليمن.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:41 PM

وكيل وزارة "البلدية" يبحث سبل تأهيل الطرق مع "برنامج إعمار اليمن"

في إطار توجيهات القيادة لتوحيد الجهود وتعظيم الأثر لتنمية البلد الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم، في مقر البرامج بمدينة الرياض، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتأهيل الطرق الحيوية ومشاريع تحسين المشهد الحضري وصحة البيئة في جمهورية اليمن.

وأوضح أن الزيارة تأتي امتداداً لمذكرة تعاون مشترك تم توقيعها مع البرنامج في وقت سابق؛ للإسهام في تحفيز التنمية مع البرنامج ولتبادل الخبرات والدراسات وبرامج تأهيل المقاولين، وللخروج بمخرجات قوية وتنفيذها على أرض الواقع لخدمة توجهات وأهداف البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة في جمهورية اليمن.

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