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إطلاق خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي

تتيح استعراض تفاصيل المعاش للعميل بشكل فوري

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد , خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء "التقاعد" (أفراد وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.
وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.
وأوضحت "التقاعد" أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa , والضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية" ومن ثم الضغط على أيقونة "التعريف بالمعاش الفوري" وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.
وأضافت المؤسسة أن خدمة التعريف "الفوري" تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونياً تيسيراً على عملائها وتحقيقاً لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد , خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء "التقاعد" (أفراد وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.
وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.
وأوضحت "التقاعد" أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa , والضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية" ومن ثم الضغط على أيقونة "التعريف بالمعاش الفوري" وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.
وأضافت المؤسسة أن خدمة التعريف "الفوري" تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونياً تيسيراً على عملائها وتحقيقاً لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:16 PM

إطلاق خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي

تتيح استعراض تفاصيل المعاش للعميل بشكل فوري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
829

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد , خدمة طباعة التعريف "الفوري" بالمعاش التقاعدي، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء "التقاعد" (أفراد وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.
وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.
وأوضحت "التقاعد" أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa , والضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية" ومن ثم الضغط على أيقونة "التعريف بالمعاش الفوري" وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.
وأضافت المؤسسة أن خدمة التعريف "الفوري" تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونياً تيسيراً على عملائها وتحقيقاً لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

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