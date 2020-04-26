النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

"العنزي" إلى رتبة "عقيد" بالأمن العام

صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.

وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العنزي" إلى رتبة "عقيد" بالأمن العام
سبق

صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.

وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:57 PM

"العنزي" إلى رتبة "عقيد" بالأمن العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,660

صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.

وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة