صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.
وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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"العنزي" إلى رتبة "عقيد" بالأمن العام
صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.
وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.
"العنزي" إلى رتبة "عقيد" بالأمن العام
صدرت الأوامر بترقية المقدم بندر بن عوض العنزي إلى رتبة "عقيد"، حيث قام مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام بتقليد "العنزي" رتبته الجديدة.
وأعرب العقيد بندر العنزي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.