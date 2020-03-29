"كورونا" أزهق أرواح 2640 إيرانيًا وأصاب 38309

3467 مريضاً في حالة حرجة

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 2640، فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص، حسبما ذكر المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، على "تويتر" اليوم (الأحد).

وأفاد "زادة" بأن 12391شخصًا تعافوا من الفيروس.

من جهته، بين المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي أن نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة.

وطلبت السلطات من الإيرانيين البقاء في المنازل، بينما أغلقت المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتًا.