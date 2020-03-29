النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" أزهق أرواح 2640 إيرانيًا وأصاب 38309

3467 مريضاً في حالة حرجة

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 2640، فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص، حسبما ذكر المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، على "تويتر" اليوم (الأحد).

وأفاد "زادة" بأن 12391شخصًا تعافوا من الفيروس.

من جهته، بين المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي أن نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة.

وطلبت السلطات من الإيرانيين البقاء في المنازل، بينما أغلقت المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" أزهق أرواح 2640 إيرانيًا وأصاب 38309
سبق

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 2640، فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص، حسبما ذكر المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، على "تويتر" اليوم (الأحد).

وأفاد "زادة" بأن 12391شخصًا تعافوا من الفيروس.

من جهته، بين المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي أن نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة.

وطلبت السلطات من الإيرانيين البقاء في المنازل، بينما أغلقت المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتًا.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:19 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:28 AM

"كورونا" أزهق أرواح 2640 إيرانيًا وأصاب 38309

3467 مريضاً في حالة حرجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,123

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 2640، فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص، حسبما ذكر المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، على "تويتر" اليوم (الأحد).

وأفاد "زادة" بأن 12391شخصًا تعافوا من الفيروس.

من جهته، بين المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي أن نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة.

وطلبت السلطات من الإيرانيين البقاء في المنازل، بينما أغلقت المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,301
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة