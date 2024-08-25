مدير "تعليم الرياض" مشددًا على "تتبع الحافلات": سلامة النقل المدرسي التزام

فيما أكدت الشركات الناقلة جاهزيتها وعد "الوهيبي" أن يكون عونًا لها ولما يواجهها

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية؛ مبينًا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البنّاء بين تعليم الرياض وشركة "تطوير" للنقل التعليمي والشركات المتعهدة؛ سيسهم -بحول الله- في تذليل كل الصعوبات ومواجهة التحديات، والرقي بجودة النقل المدرسي، وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع مسؤولي النقل المدرسي بشركة تطوير لمنطقة الرياض، ومتعهدي النقل المدرسي؛ في إطار بحث آخر الاستعدادات للنقل المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، ومدير منطقة الرياض للنقل المدرسي في شركة تطوير رامي القصير، ومشرف منطقة الرياض للنقل المدرسي بشركة "تطوير" سلطان آل غانم، ومساعد مدير خدمات الطلاب إبراهيم الشويشي وعدد من مشرفي الإدارة.

فيما حضره من جانب الشركات المتعهدة: مدير مشروع النقل المدرسي بشركة سيتكو بالرياض نايف الخضيري، ونائبه عبدالله الحربي، والمدير التشغيلي عبدالعزيز بن حميد، ورئيس مجموعة الملبي لاحق الغنام، ومشرف النقل بمؤسسة أبو الوليد للنقل المدرسي منصور القحطاني.

وفي بداية الاجتماع، رحّب "الوهيبي" بمنسوبي شركة تطوير للنقل التعليمي وبالشركاء الحاليين والجدد من شركات النقل المتعهدة؛ مقدمًا شكره للجميع، ومعربًا عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تَحقق من نجاحات في المواسم الماضية، وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وتناول الاجتماع جاهزية متعهدي النقل، وآخر الاستعدادات، مع قرب انطلاق العام، والخطة التشغيلية، ومواءمة تنفيذها بما يتوافق ومستجدات الميدان وظروف التشغيل، وتغطية الاحتياج المستهدف، واكتمال الكوادر الإشرافية والفنية، كما ناقش تفعيل دور المراقبين، وضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتطبيق أنظمة التتبع للحافلات، وتعليمات السلامة في الحافلات.

وخلال الاجتماع، أشاد "الوهيبي" بجهود شركة تطوير للنقل التعليمي، ودورها المحوري في تحسين خدمة النقل التعليمي بوصفها شركة رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير الخدمة؛ من خلال تعاونها مع متعهدي النقل التعليمي، وتواصلها مع المستفيدين من الخدمة في الميدان.

وقال "الوهيبي": "سنكون عونًا للشركات الناقلة ومصدر تغذية راجعة لكل الإشكالات التي قد تطرأ في الميدان؛ للعمل على معالجتها وتحسين خدمات النقل المدرسي؛ مؤكدًا أن نجاح خطة النقل المدرسي تتحقق بجهود جميع الأطراف المشاركة في خدمة النقل".

وأكد أهمية تطبيق نظام التتبع في الحافلات المدرسية كأحد معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وبضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتجهيز الحافلات وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

من جهته، بيّن مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، أن تقديم خدمات النقل المدرسي في منطقة الرياض مسؤولية وأمانة عظيمة؛ وذلك لطبيعة الاتساع الجغرافي للمنطقة وحجم الاحتياج للخدمة وكثافة الأعداد.

كما أكد الدكتور "العمري" ضرورة التزام الشركات المتعهدة بتوفير مشرف في كل حافلة مدرسية، واستيفاء متطلبات السلامة داخل الحافلات، والتأكد من أهلية سائقي الحافلات وسلامة أوراقهم النظامية؛ كالإقامة والرخصة المؤهلة لقيادة الحافلات.

من جهته، أكد مدير النقل المدرسي لمنطقة الرياض بشركة تطوير "رامي القصير" على الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات النقل، مع انطلاقة العام والوفاء بجميع المتطلبات الخاصة بالنقل المدرسي.

وفي ختام الاجتماع، عبّر ممثلو الشركات المتعهدة، عن تقديرهم لإدارة تعليم الرياض على منحهم الثقة في تقديم خدمات النقل المدرسي في منطقة الرياض التي تمثل أكبر منطقة تعليمية؛ مؤكدين أن ذلك يُعَد أكبر محفّز لهم لبذل كل الجهود والإمكانات لتقديم الخدمة على أكمل وجه.