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"صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا

من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية

أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.

ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "سبق"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.

"سبق" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا
سبق

أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.

ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "سبق"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.

"سبق" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:45 PM

"صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا

من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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4,664

أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.

ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "سبق"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.

"سبق" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.

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