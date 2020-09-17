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"الهلال" يقهر الظروف.. ويحافظ على صدارة مجموعته "الآسيوية"

بعد التعادل السلبي مع "باختاكور" الأوزبكي

انتهت المباراة التي جمعت الهلال بيختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقهر الهلال بتلك النتيجة الظروف بالغ القسوة التي مر بها الفريق بعد إصابة عدد من لاعبيه بفايروس كورونا المستجد.

وبسبب تلك الظروف لم يستكمل عدد مقاعد البدلاء في الفريق بيد أن لاعبيه استطاعوا الحفاظ على شباك الفريق ورصيده الخالي من أي هزائم في المسابقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 10 في المركز الأول فيما ارتفع رصيد باختاكور عند النقطة 7 ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 6 نقاط ورابعاً فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يقهر الظروف.. ويحافظ على صدارة مجموعته "الآسيوية"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الهلال بيختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقهر الهلال بتلك النتيجة الظروف بالغ القسوة التي مر بها الفريق بعد إصابة عدد من لاعبيه بفايروس كورونا المستجد.

وبسبب تلك الظروف لم يستكمل عدد مقاعد البدلاء في الفريق بيد أن لاعبيه استطاعوا الحفاظ على شباك الفريق ورصيده الخالي من أي هزائم في المسابقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 10 في المركز الأول فيما ارتفع رصيد باختاكور عند النقطة 7 ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 6 نقاط ورابعاً فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:11 PM

"الهلال" يقهر الظروف.. ويحافظ على صدارة مجموعته "الآسيوية"

بعد التعادل السلبي مع "باختاكور" الأوزبكي

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
5,197

انتهت المباراة التي جمعت الهلال بيختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقهر الهلال بتلك النتيجة الظروف بالغ القسوة التي مر بها الفريق بعد إصابة عدد من لاعبيه بفايروس كورونا المستجد.

وبسبب تلك الظروف لم يستكمل عدد مقاعد البدلاء في الفريق بيد أن لاعبيه استطاعوا الحفاظ على شباك الفريق ورصيده الخالي من أي هزائم في المسابقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 10 في المركز الأول فيما ارتفع رصيد باختاكور عند النقطة 7 ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 6 نقاط ورابعاً فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.

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