النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة

الملك يوجّه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر LiveWellMOH@ مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" https://twitter.com/livewellmoh/status/1246136151146184709?s=21 "

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"
سبق

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر LiveWellMOH@ مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" https://twitter.com/livewellmoh/status/1246136151146184709?s=21 "

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
05:57 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:56 PM

"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,924

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر LiveWellMOH@ مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" https://twitter.com/livewellmoh/status/1246136151146184709?s=21 "

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,891
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,577
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,912

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة