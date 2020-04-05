"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر LiveWellMOH@ مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع

"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:



بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا

عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا



ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :

" https://twitter.com/livewellmoh/status/1246136151146184709?s=21 "