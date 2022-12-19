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"بدر بن سلطان" يرأس اجتماعًا لعرض تطورات مطار الملك عبدالعزيز الجديد

في مقر الإمارة بجدة.. اليوم

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقرّ الإمارة بجدة، اليوم؛ اجتماعًا بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، جرى خلاله استعراض آخر التطورات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم (۱) التي ستشهد نهاية ديسمبر الحالي انتقال (7) وجهات محلية ودولية إضافية، فيما ستتم إضافة (27) وجهة نهاية يناير القادم، محلية ودولية من بينها محطة الرياض.

وبحسب العرض فإن الخطة المستقبلية للتشغيل تتمحور في زيادة (13) محطة دولية، منتصف شهر يناير المقبل، وفي نهاية الشهر ذاته سوف تتم إضافة (۲۷) محطة محلية ودولية، ليصبح بذلك إجمالي المحطات (۸۲) وجهة، فيما سيعمل المطار بطاقته التشغيلية الكاملة -بمشيئة الله- قبل نهاية رمضان المقبل؛ إذ سيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع (4900) رحلة تُقِلّ (654) ألف مسافر تقريبًا.


وأبان العرض أن عدد الرحلات في صالة رقم (1) بلغ منذ نهاية شهر مايو 2018 وحتى نهاية نوفمبر 2019، أكثر من (30) ألف رحلة، تم إنهاء إجراءات ما يزيد على مليونين ونصف مليون مسافر.

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"بدر بن سلطان" يرأس اجتماعًا لعرض تطورات مطار الملك عبدالعزيز الجديد
سبق

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقرّ الإمارة بجدة، اليوم؛ اجتماعًا بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، جرى خلاله استعراض آخر التطورات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم (۱) التي ستشهد نهاية ديسمبر الحالي انتقال (7) وجهات محلية ودولية إضافية، فيما ستتم إضافة (27) وجهة نهاية يناير القادم، محلية ودولية من بينها محطة الرياض.

وبحسب العرض فإن الخطة المستقبلية للتشغيل تتمحور في زيادة (13) محطة دولية، منتصف شهر يناير المقبل، وفي نهاية الشهر ذاته سوف تتم إضافة (۲۷) محطة محلية ودولية، ليصبح بذلك إجمالي المحطات (۸۲) وجهة، فيما سيعمل المطار بطاقته التشغيلية الكاملة -بمشيئة الله- قبل نهاية رمضان المقبل؛ إذ سيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع (4900) رحلة تُقِلّ (654) ألف مسافر تقريبًا.


وأبان العرض أن عدد الرحلات في صالة رقم (1) بلغ منذ نهاية شهر مايو 2018 وحتى نهاية نوفمبر 2019، أكثر من (30) ألف رحلة، تم إنهاء إجراءات ما يزيد على مليونين ونصف مليون مسافر.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:23 PM

"بدر بن سلطان" يرأس اجتماعًا لعرض تطورات مطار الملك عبدالعزيز الجديد

في مقر الإمارة بجدة.. اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقرّ الإمارة بجدة، اليوم؛ اجتماعًا بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، جرى خلاله استعراض آخر التطورات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم (۱) التي ستشهد نهاية ديسمبر الحالي انتقال (7) وجهات محلية ودولية إضافية، فيما ستتم إضافة (27) وجهة نهاية يناير القادم، محلية ودولية من بينها محطة الرياض.

وبحسب العرض فإن الخطة المستقبلية للتشغيل تتمحور في زيادة (13) محطة دولية، منتصف شهر يناير المقبل، وفي نهاية الشهر ذاته سوف تتم إضافة (۲۷) محطة محلية ودولية، ليصبح بذلك إجمالي المحطات (۸۲) وجهة، فيما سيعمل المطار بطاقته التشغيلية الكاملة -بمشيئة الله- قبل نهاية رمضان المقبل؛ إذ سيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع (4900) رحلة تُقِلّ (654) ألف مسافر تقريبًا.


وأبان العرض أن عدد الرحلات في صالة رقم (1) بلغ منذ نهاية شهر مايو 2018 وحتى نهاية نوفمبر 2019، أكثر من (30) ألف رحلة، تم إنهاء إجراءات ما يزيد على مليونين ونصف مليون مسافر.

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