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شاهد .. استقبال حافل للوفد الإعلامي السعودي في "العراق"

حظي الوفد الإعلامي السعودي الذي بدأ زيارته الرسمية للعراق، اليوم، باستقبال حافل لحظة وصوله إلى بغداد.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد السعودي مؤيد اللامي؛ رئيس النقابة العراقية، وأعضاء النقابة، والسفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري.

يضم الوفد الإعلامي الكبير عدداً من رؤساء التحرير والقيادات الصحفية، فيما تأتي زيارته للعراق تلبيةً لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الصحفيين والصحافة في كلتا الدولتين.

تأتي الزيارة للوفد الإعلامي ضمن التحرُّك السعودي- العراقي النشط لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

وسيلتقي أعضاء الوفد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وعدداً من الوزراء، كما ستجري مباحثات حول التعاون الصحفي بين هيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين، بوجود عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ضمن أعضاء الوفد الإعلامي الذي يحل ضيفاً على الشقيقة العراق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. استقبال حافل للوفد الإعلامي السعودي في "العراق"
سبق

حظي الوفد الإعلامي السعودي الذي بدأ زيارته الرسمية للعراق، اليوم، باستقبال حافل لحظة وصوله إلى بغداد.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد السعودي مؤيد اللامي؛ رئيس النقابة العراقية، وأعضاء النقابة، والسفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري.

يضم الوفد الإعلامي الكبير عدداً من رؤساء التحرير والقيادات الصحفية، فيما تأتي زيارته للعراق تلبيةً لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الصحفيين والصحافة في كلتا الدولتين.

تأتي الزيارة للوفد الإعلامي ضمن التحرُّك السعودي- العراقي النشط لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

وسيلتقي أعضاء الوفد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وعدداً من الوزراء، كما ستجري مباحثات حول التعاون الصحفي بين هيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين، بوجود عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ضمن أعضاء الوفد الإعلامي الذي يحل ضيفاً على الشقيقة العراق.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
02:11 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:48 AM

شاهد .. استقبال حافل للوفد الإعلامي السعودي في "العراق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,671

حظي الوفد الإعلامي السعودي الذي بدأ زيارته الرسمية للعراق، اليوم، باستقبال حافل لحظة وصوله إلى بغداد.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد السعودي مؤيد اللامي؛ رئيس النقابة العراقية، وأعضاء النقابة، والسفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري.

يضم الوفد الإعلامي الكبير عدداً من رؤساء التحرير والقيادات الصحفية، فيما تأتي زيارته للعراق تلبيةً لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الصحفيين والصحافة في كلتا الدولتين.

تأتي الزيارة للوفد الإعلامي ضمن التحرُّك السعودي- العراقي النشط لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

وسيلتقي أعضاء الوفد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وعدداً من الوزراء، كما ستجري مباحثات حول التعاون الصحفي بين هيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين، بوجود عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ضمن أعضاء الوفد الإعلامي الذي يحل ضيفاً على الشقيقة العراق.

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