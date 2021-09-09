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بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

كان يوجد بداخله سكان لحظة الانهيار.. وجاري البحث عن الضحايا

شهدت منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن العقار "انهار بالكامل وبشكل مفاجئ"، وكان يوجد بداخله سكان لحظة الانهيار.

وبحسب الشهود ومصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا، فيما لم يتم تسجيل استخراج أية ضحية حتى الآن.

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بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية
سبق

شهدت منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن العقار "انهار بالكامل وبشكل مفاجئ"، وكان يوجد بداخله سكان لحظة الانهيار.

وبحسب الشهود ومصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا، فيما لم يتم تسجيل استخراج أية ضحية حتى الآن.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
12:08 AM

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

كان يوجد بداخله سكان لحظة الانهيار.. وجاري البحث عن الضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن العقار "انهار بالكامل وبشكل مفاجئ"، وكان يوجد بداخله سكان لحظة الانهيار.

وبحسب الشهود ومصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا، فيما لم يتم تسجيل استخراج أية ضحية حتى الآن.

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