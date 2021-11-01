بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب

لندن تنوب في تقديمه عن 18 دولة

أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها أرسلت الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة أيدت القرار.