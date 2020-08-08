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إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً

"الثالثة" وصلت اليوم محملة بمساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس اصطناعي ورقابة حيوية لـ"العناية"

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات السعودية في مستودعات الجيش اللبناني وبانتظار توزيعها، مبيناً أنه باشر العمل منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ #بيروت، كما أوضح المركز أن المملكة حريصة على تسليم المساعدات لمحتاجيها.

ووفق ما نقلته "الإخبارية السعودية" فمن المنتظر أن تصل الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة #بيروت غداً.

وفي وقت سابق اليوم وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.


وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات طبية وإنسانية تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة منها مضادات حيوية ومسكنات، ومواد حماية ومطهرات ومعقمات، وكمامات، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات، وأوان ومستلزمات طهي متعددة، حيث بلغت حمولة الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الآن أكثر من 200 طن.


وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً
سبق

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات السعودية في مستودعات الجيش اللبناني وبانتظار توزيعها، مبيناً أنه باشر العمل منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ #بيروت، كما أوضح المركز أن المملكة حريصة على تسليم المساعدات لمحتاجيها.

ووفق ما نقلته "الإخبارية السعودية" فمن المنتظر أن تصل الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة #بيروت غداً.

وفي وقت سابق اليوم وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.


وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات طبية وإنسانية تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة منها مضادات حيوية ومسكنات، ومواد حماية ومطهرات ومعقمات، وكمامات، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات، وأوان ومستلزمات طهي متعددة، حيث بلغت حمولة الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الآن أكثر من 200 طن.


وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
03:44 PM

إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً

"الثالثة" وصلت اليوم محملة بمساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس اصطناعي ورقابة حيوية لـ"العناية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات السعودية في مستودعات الجيش اللبناني وبانتظار توزيعها، مبيناً أنه باشر العمل منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ #بيروت، كما أوضح المركز أن المملكة حريصة على تسليم المساعدات لمحتاجيها.

ووفق ما نقلته "الإخبارية السعودية" فمن المنتظر أن تصل الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة #بيروت غداً.

وفي وقت سابق اليوم وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.


وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات طبية وإنسانية تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة منها مضادات حيوية ومسكنات، ومواد حماية ومطهرات ومعقمات، وكمامات، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات، وأوان ومستلزمات طهي متعددة، حيث بلغت حمولة الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الآن أكثر من 200 طن.


وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

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