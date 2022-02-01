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سلاح الجريمة سكين والقصاص تم في الخرج.. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في سعودي قتل آخر

من البيان: حكومة خادم الحرمين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل -سعودي الجنسية- على قتل / مسفر بن سعد بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية الخرج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلاح الجريمة سكين والقصاص تم في الخرج.. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في سعودي قتل آخر
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل -سعودي الجنسية- على قتل / مسفر بن سعد بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:24 PM

سلاح الجريمة سكين والقصاص تم في الخرج.. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في سعودي قتل آخر

من البيان: حكومة خادم الحرمين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
5
13,341

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل -سعودي الجنسية- على قتل / مسفر بن سعد بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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