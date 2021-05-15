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الإمارات تسجّل 1321 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1321 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1929 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1302 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 525080 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 1321 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1321 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1929 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1302 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 525080 حالة.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
01:50 PM

الإمارات تسجّل 1321 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1321 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1929 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1302 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 525080 حالة.

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