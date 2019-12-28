صور.. حقيقة الأضواء الغامضة التي شاهدها سكان شمال إيطاليا

مع غروب الشمس، لاحظ سكان شمال إيطاليا أضواءً غامضة تبرق في السماء، الأضواء كانت متراصّة بشكل شديد الدقة؛ ما أثار قلق البعض، خصوصًا هؤلاء الذين يعتقدون بوجود كائنات فضائية في الفضاء الخارجي. لكن ما حقيقة الأمر؟ وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، رصد هواة الفلك صفًّا من الأضواء الغريبة في شمال إيطاليا، أثارت الأضواء تساؤلات الكثيرين، خاصة أنها بدت كنقاط مضيئة متراصة بدقة مذهلة. كائنات فضائية؟! وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل سكان المنطقة مشاهداتهم معتقدين أن مصدرها يحفّه الغموض، فيما ربط البعض بين تلك الأضواء وبين كائنات فضائية ربما تكون في مرحلة اختبار للأرض. يقول أحدهم على تويتر: "أرى مجموعة من الأضواء في السماء مثيرة جدًّا ومثيرة للقلق... ما الذي يحدث؟". وقال آخر: "رأيت للتوّ فوق سماء ليغوريا صفًّا من الأضواء في السماء، تتحرّك ببطء، وسطوع مشابه للنجوم (بالعين المجردة). حكاية الأمريكي إيلون ماسك لكن في الحقيقة أن الأمر كان غير ذلك على الإطلاق! فهذه الأضواء كانت هي المجموعة الثانية من الأقمار الاصطناعية ضمن مشروع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمسمى "ستار لينك" الذي يهدف إلى توصيل الإنترنت إلى كافة بقاع كوكب الأرض. لا تقلقوا الأقمار الاصطناعية التي بدأ إطلاقها منذ نوفمبر الماضي لتستقر في مدار خاص حول كوكب الأرض شكّلت سلسلة مضيئة حول الأرض، وهي التي أطلقت تلك الأضواء التي أقلقت سكان شمال إيطاليا، بحسب ما نقل موقع صحيفة إكسبريس البريطانية نقلًا عن خبراء من المرصد الفلكي الإيطالي، والذين قالوا إن السكان يمكنهم الآن النوم بأمان دون أدنى قلق من أي غزو فضائي محتمل! 30 ألف قمر صناعي للإنترنت ويعتمد مشروع إيلون ماسك على إطلاق آلاف الأقمار الصناعية (نحو 30 ألف قمر صغير)، التي تخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية وتتمركز في مدار فضائي منخفض قريب من سماء الكوكب. ولن تبدأ الاتصالات بين الأقمار وبعضها وبين الأرض بشكل كامل قبل اكتمال إنشاء حلقة الأقمار الاصطناعية حول الكوكب بشكل كامل، وعندها ستحصل شركة سبيس إكس على الضوء الأخضر لبدء العمل. وبالتالي فقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل إطلاق جميع الأقمار الصناعية في مدار الأرض. ومن بين 12 ألف قمر يعتزم إطلاقها في المرحلة الأولى من المشروع، تم وضع 60 منها فقط حتى الآن في مدارها.

صور.. حقيقة الأضواء الغامضة التي شاهدها سكان شمال إيطاليا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-28 مع غروب الشمس، لاحظ سكان شمال إيطاليا أضواءً غامضة تبرق في السماء، الأضواء كانت متراصّة بشكل شديد الدقة؛ ما أثار قلق البعض، خصوصًا هؤلاء الذين يعتقدون بوجود كائنات فضائية في الفضاء الخارجي. لكن ما حقيقة الأمر؟



وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، رصد هواة الفلك صفًّا من الأضواء الغريبة في شمال إيطاليا، أثارت الأضواء تساؤلات الكثيرين، خاصة أنها بدت كنقاط مضيئة متراصة بدقة مذهلة.



كائنات فضائية؟!

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل سكان المنطقة مشاهداتهم معتقدين أن مصدرها يحفّه الغموض، فيما ربط البعض بين تلك الأضواء وبين كائنات فضائية ربما تكون في مرحلة اختبار للأرض.



يقول أحدهم على تويتر: "أرى مجموعة من الأضواء في السماء مثيرة جدًّا ومثيرة للقلق... ما الذي يحدث؟". وقال آخر: "رأيت للتوّ فوق سماء ليغوريا صفًّا من الأضواء في السماء، تتحرّك ببطء، وسطوع مشابه للنجوم (بالعين المجردة).



حكاية الأمريكي إيلون ماسك

لكن في الحقيقة أن الأمر كان غير ذلك على الإطلاق! فهذه الأضواء كانت هي المجموعة الثانية من الأقمار الاصطناعية ضمن مشروع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمسمى "ستار لينك" الذي يهدف إلى توصيل الإنترنت إلى كافة بقاع كوكب الأرض.



لا تقلقوا

الأقمار الاصطناعية التي بدأ إطلاقها منذ نوفمبر الماضي لتستقر في مدار خاص حول كوكب الأرض شكّلت سلسلة مضيئة حول الأرض، وهي التي أطلقت تلك الأضواء التي أقلقت سكان شمال إيطاليا، بحسب ما نقل موقع صحيفة إكسبريس البريطانية نقلًا عن خبراء من المرصد الفلكي الإيطالي، والذين قالوا إن السكان يمكنهم الآن النوم بأمان دون أدنى قلق من أي غزو فضائي محتمل!



30 ألف قمر صناعي للإنترنت

ويعتمد مشروع إيلون ماسك على إطلاق آلاف الأقمار الصناعية (نحو 30 ألف قمر صغير)، التي تخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية وتتمركز في مدار فضائي منخفض قريب من سماء الكوكب.



ولن تبدأ الاتصالات بين الأقمار وبعضها وبين الأرض بشكل كامل قبل اكتمال إنشاء حلقة الأقمار الاصطناعية حول الكوكب بشكل كامل، وعندها ستحصل شركة سبيس إكس على الضوء الأخضر لبدء العمل. وبالتالي فقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل إطلاق جميع الأقمار الصناعية في مدار الأرض.



ومن بين 12 ألف قمر يعتزم إطلاقها في المرحلة الأولى من المشروع، تم وضع 60 منها فقط حتى الآن في مدارها.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 11:11 AM

صور.. حقيقة الأضواء الغامضة التي شاهدها سكان شمال إيطاليا كانت متراصَّة بدقة وتبرق بشدة في السماء





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مع غروب الشمس، لاحظ سكان شمال إيطاليا أضواءً غامضة تبرق في السماء، الأضواء كانت متراصّة بشكل شديد الدقة؛ ما أثار قلق البعض، خصوصًا هؤلاء الذين يعتقدون بوجود كائنات فضائية في الفضاء الخارجي. لكن ما حقيقة الأمر؟



وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، رصد هواة الفلك صفًّا من الأضواء الغريبة في شمال إيطاليا، أثارت الأضواء تساؤلات الكثيرين، خاصة أنها بدت كنقاط مضيئة متراصة بدقة مذهلة.



كائنات فضائية؟!

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل سكان المنطقة مشاهداتهم معتقدين أن مصدرها يحفّه الغموض، فيما ربط البعض بين تلك الأضواء وبين كائنات فضائية ربما تكون في مرحلة اختبار للأرض.



يقول أحدهم على تويتر: "أرى مجموعة من الأضواء في السماء مثيرة جدًّا ومثيرة للقلق... ما الذي يحدث؟". وقال آخر: "رأيت للتوّ فوق سماء ليغوريا صفًّا من الأضواء في السماء، تتحرّك ببطء، وسطوع مشابه للنجوم (بالعين المجردة).



حكاية الأمريكي إيلون ماسك

لكن في الحقيقة أن الأمر كان غير ذلك على الإطلاق! فهذه الأضواء كانت هي المجموعة الثانية من الأقمار الاصطناعية ضمن مشروع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمسمى "ستار لينك" الذي يهدف إلى توصيل الإنترنت إلى كافة بقاع كوكب الأرض.



لا تقلقوا

الأقمار الاصطناعية التي بدأ إطلاقها منذ نوفمبر الماضي لتستقر في مدار خاص حول كوكب الأرض شكّلت سلسلة مضيئة حول الأرض، وهي التي أطلقت تلك الأضواء التي أقلقت سكان شمال إيطاليا، بحسب ما نقل موقع صحيفة إكسبريس البريطانية نقلًا عن خبراء من المرصد الفلكي الإيطالي، والذين قالوا إن السكان يمكنهم الآن النوم بأمان دون أدنى قلق من أي غزو فضائي محتمل!



30 ألف قمر صناعي للإنترنت

ويعتمد مشروع إيلون ماسك على إطلاق آلاف الأقمار الصناعية (نحو 30 ألف قمر صغير)، التي تخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية وتتمركز في مدار فضائي منخفض قريب من سماء الكوكب.



ولن تبدأ الاتصالات بين الأقمار وبعضها وبين الأرض بشكل كامل قبل اكتمال إنشاء حلقة الأقمار الاصطناعية حول الكوكب بشكل كامل، وعندها ستحصل شركة سبيس إكس على الضوء الأخضر لبدء العمل. وبالتالي فقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل إطلاق جميع الأقمار الصناعية في مدار الأرض.



ومن بين 12 ألف قمر يعتزم إطلاقها في المرحلة الأولى من المشروع، تم وضع 60 منها فقط حتى الآن في مدارها.