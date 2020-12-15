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مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

مجلس الوزراء

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مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال
سبق

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
09:46 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:02 PM

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
14,615

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,056

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إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
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