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الرياض.. أكثر من ٥٠٠ متطوع يشاركون في فعالية "يالله نزرع"

أقامتها أمانة العاصمة ضمن فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني الـ٩٠

قالت أمانة منطقة الرياض: إن أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يشاركون في فعالية "يالله نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضِمن فعالياتها الاحتفالية بـ#اليوم_الوطني_الـ٩٠.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: تعزيزًا للثقافة الصحية.. وزعت الأمانة معقمها المنتج في مختبراتها المركزية على الأطفال في #اليوم_الوطني_الـ٩٠.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. أكثر من ٥٠٠ متطوع يشاركون في فعالية "يالله نزرع"
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض: إن أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يشاركون في فعالية "يالله نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضِمن فعالياتها الاحتفالية بـ#اليوم_الوطني_الـ٩٠.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: تعزيزًا للثقافة الصحية.. وزعت الأمانة معقمها المنتج في مختبراتها المركزية على الأطفال في #اليوم_الوطني_الـ٩٠.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:08 AM

الرياض.. أكثر من ٥٠٠ متطوع يشاركون في فعالية "يالله نزرع"

أقامتها أمانة العاصمة ضمن فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني الـ٩٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض: إن أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يشاركون في فعالية "يالله نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضِمن فعالياتها الاحتفالية بـ#اليوم_الوطني_الـ٩٠.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: تعزيزًا للثقافة الصحية.. وزعت الأمانة معقمها المنتج في مختبراتها المركزية على الأطفال في #اليوم_الوطني_الـ٩٠.

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