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"مكافحة السرطان" تنظم ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات

لتسليط الضوء على ثقافة العمل التطوعي وقيمته الاجتماعية والوطنية

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي؛ لتسليط الضوء على ثقافة العمل التطوعي وقيمته الاجتماعية والوطنية ودوره البناء خلال الأزمات والطوارئ والظروف الخاصة بحضور مجموعة من المتطوعين، عبرت خلاله عن شكرها لهم من خلال تكريمهم على ما قدموه من جهود مبذولة ساهمت بشكل فعال في النشاطات التنموية والاجتماعية والحضارية لوطننا الغالي.

وبلغ عدد المتطوعين 1037 متطوعًا، منذ بداية افتتاح وحدة العمل التطوعي في الجمعية، وذلك من خلال المجال الاجتماعي والصحي والإداري، ومجال العلاقات العامة بعدد ساعات تطوعية بلغت 16,503 ساعة، أثرت بشكل كبير في تمكين أبناء الوطن من خدمة المجتمع بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم ذات الأهمية.

وحازت الجمعية -في وقت سابق- على شهادة شكر وتقدير من مركز التنمية الاجتماعي بالرياض؛ نظير جهودها البارزة في تحقيق مستهدفات التطوع، وبناء ثقافة العمل التطوعي، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه من خلال تفعيل حسابها بمنصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية في شهر أكتوبر من عام 2020م.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من 180 ألف خدمة للمرضى. ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ عشر ريالات، وللتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهريًا إرسال الرقم "1" إلى الرقم 5070.

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مكافحة السرطان" تنظم ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات
سبق

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي؛ لتسليط الضوء على ثقافة العمل التطوعي وقيمته الاجتماعية والوطنية ودوره البناء خلال الأزمات والطوارئ والظروف الخاصة بحضور مجموعة من المتطوعين، عبرت خلاله عن شكرها لهم من خلال تكريمهم على ما قدموه من جهود مبذولة ساهمت بشكل فعال في النشاطات التنموية والاجتماعية والحضارية لوطننا الغالي.

وبلغ عدد المتطوعين 1037 متطوعًا، منذ بداية افتتاح وحدة العمل التطوعي في الجمعية، وذلك من خلال المجال الاجتماعي والصحي والإداري، ومجال العلاقات العامة بعدد ساعات تطوعية بلغت 16,503 ساعة، أثرت بشكل كبير في تمكين أبناء الوطن من خدمة المجتمع بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم ذات الأهمية.

وحازت الجمعية -في وقت سابق- على شهادة شكر وتقدير من مركز التنمية الاجتماعي بالرياض؛ نظير جهودها البارزة في تحقيق مستهدفات التطوع، وبناء ثقافة العمل التطوعي، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه من خلال تفعيل حسابها بمنصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية في شهر أكتوبر من عام 2020م.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من 180 ألف خدمة للمرضى. ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ عشر ريالات، وللتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهريًا إرسال الرقم "1" إلى الرقم 5070.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
03:47 PM

"مكافحة السرطان" تنظم ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات

لتسليط الضوء على ثقافة العمل التطوعي وقيمته الاجتماعية والوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، ملتقى افتراضيًا لتبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي؛ لتسليط الضوء على ثقافة العمل التطوعي وقيمته الاجتماعية والوطنية ودوره البناء خلال الأزمات والطوارئ والظروف الخاصة بحضور مجموعة من المتطوعين، عبرت خلاله عن شكرها لهم من خلال تكريمهم على ما قدموه من جهود مبذولة ساهمت بشكل فعال في النشاطات التنموية والاجتماعية والحضارية لوطننا الغالي.

وبلغ عدد المتطوعين 1037 متطوعًا، منذ بداية افتتاح وحدة العمل التطوعي في الجمعية، وذلك من خلال المجال الاجتماعي والصحي والإداري، ومجال العلاقات العامة بعدد ساعات تطوعية بلغت 16,503 ساعة، أثرت بشكل كبير في تمكين أبناء الوطن من خدمة المجتمع بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم ذات الأهمية.

وحازت الجمعية -في وقت سابق- على شهادة شكر وتقدير من مركز التنمية الاجتماعي بالرياض؛ نظير جهودها البارزة في تحقيق مستهدفات التطوع، وبناء ثقافة العمل التطوعي، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه من خلال تفعيل حسابها بمنصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية في شهر أكتوبر من عام 2020م.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من 180 ألف خدمة للمرضى. ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ عشر ريالات، وللتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهريًا إرسال الرقم "1" إلى الرقم 5070.

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