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على عدة مناطق.. الحصيني يتوقّع ليلة ماطرة مصحوبة بالبرد

قال: تكون الهطولات متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة أحيانًا

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ليلة الجمعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على عدة مناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس، وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية.

وأضاف: إن الحرارة اليوم الخميس كانت عند الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

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على عدة مناطق.. الحصيني يتوقّع ليلة ماطرة مصحوبة بالبرد
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ليلة الجمعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على عدة مناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس، وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية.

وأضاف: إن الحرارة اليوم الخميس كانت عند الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:29 PM

على عدة مناطق.. الحصيني يتوقّع ليلة ماطرة مصحوبة بالبرد

قال: تكون الهطولات متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة أحيانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ليلة الجمعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على عدة مناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس، وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية.

وأضاف: إن الحرارة اليوم الخميس كانت عند الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق.

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