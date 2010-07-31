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شاهد.. إغلاق 5 مسالخ مخالفة بـ"شرائع مكة" وإشعار 12 مطبخاً لتدني النظافة

"العصيمي": إصدار 18 تصريحاً نظامياً للذبح بالمطابخ وحملات الرقابة تتواصل

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، (5) مسالخ غير نظامية ضمن نطاقها، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى إغلاق 5 مسالخ مخالفة للنظام، حيث تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى رصد مسلخين عشوائيين وإزالتهما فوراً، إضافةً إلى إشعار 12 مطبخاً لتدني مستوى النظافة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد العصيمي، إلى أن بلدية الشرائع الفرعية أصدرت 18 تصريحاً نظامياً للذبح في المطابخ بعد أن تم استيفاء كافة الاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد "العصيمي"، أنَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إغلاق 5 مسالخ مخالفة بـ"شرائع مكة" وإشعار 12 مطبخاً لتدني النظافة
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، (5) مسالخ غير نظامية ضمن نطاقها، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى إغلاق 5 مسالخ مخالفة للنظام، حيث تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى رصد مسلخين عشوائيين وإزالتهما فوراً، إضافةً إلى إشعار 12 مطبخاً لتدني مستوى النظافة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد العصيمي، إلى أن بلدية الشرائع الفرعية أصدرت 18 تصريحاً نظامياً للذبح في المطابخ بعد أن تم استيفاء كافة الاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد "العصيمي"، أنَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:38 PM

شاهد.. إغلاق 5 مسالخ مخالفة بـ"شرائع مكة" وإشعار 12 مطبخاً لتدني النظافة

"العصيمي": إصدار 18 تصريحاً نظامياً للذبح بالمطابخ وحملات الرقابة تتواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، (5) مسالخ غير نظامية ضمن نطاقها، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى إغلاق 5 مسالخ مخالفة للنظام، حيث تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى رصد مسلخين عشوائيين وإزالتهما فوراً، إضافةً إلى إشعار 12 مطبخاً لتدني مستوى النظافة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد العصيمي، إلى أن بلدية الشرائع الفرعية أصدرت 18 تصريحاً نظامياً للذبح في المطابخ بعد أن تم استيفاء كافة الاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد "العصيمي"، أنَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

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