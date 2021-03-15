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جامعية صامطة تنظم ورشة "رؤية 2030 ومستقبل الوظائف"

عبر منصة zoom واستهدفت طالبات الكلية

نظمت وحدة الكلية الجامعية بصامطة، ممثلة بوحدة الابتكار وريادة الأعمال، ورشة بعنوان "رؤية 2030 وتغير مستقبل الوظائف".

نفذت الورشة، إيمان حدادي، عبر منصة zoom واستهدفت فيها طالبات الكلية.

وأوضحت، أن من أهم أهداف رؤية 2030، السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.

وبينت، خلال الورشة، كيف نتعلم لنعمل، من خلال مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب والتزويد بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

كما تطرقت في حديثها خلال الورشة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.

وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة.

ومن أبرز الأهداف بحلول 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة.

وفي نهاية الورشة، فتحت المدخلات بخصوص ما تم توضيحه في بداية الورشة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعية صامطة تنظم ورشة "رؤية 2030 ومستقبل الوظائف"
سبق

نظمت وحدة الكلية الجامعية بصامطة، ممثلة بوحدة الابتكار وريادة الأعمال، ورشة بعنوان "رؤية 2030 وتغير مستقبل الوظائف".

نفذت الورشة، إيمان حدادي، عبر منصة zoom واستهدفت فيها طالبات الكلية.

وأوضحت، أن من أهم أهداف رؤية 2030، السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.

وبينت، خلال الورشة، كيف نتعلم لنعمل، من خلال مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب والتزويد بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

كما تطرقت في حديثها خلال الورشة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.

وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة.

ومن أبرز الأهداف بحلول 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة.

وفي نهاية الورشة، فتحت المدخلات بخصوص ما تم توضيحه في بداية الورشة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
06:30 PM

جامعية صامطة تنظم ورشة "رؤية 2030 ومستقبل الوظائف"

عبر منصة zoom واستهدفت طالبات الكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظمت وحدة الكلية الجامعية بصامطة، ممثلة بوحدة الابتكار وريادة الأعمال، ورشة بعنوان "رؤية 2030 وتغير مستقبل الوظائف".

نفذت الورشة، إيمان حدادي، عبر منصة zoom واستهدفت فيها طالبات الكلية.

وأوضحت، أن من أهم أهداف رؤية 2030، السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.

وبينت، خلال الورشة، كيف نتعلم لنعمل، من خلال مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب والتزويد بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

كما تطرقت في حديثها خلال الورشة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.

وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة.

ومن أبرز الأهداف بحلول 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة.

وفي نهاية الورشة، فتحت المدخلات بخصوص ما تم توضيحه في بداية الورشة.

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