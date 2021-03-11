النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

69 دولة مغلقة حتى الآن أمام السياح و3 بالشرق الأوسط.. تعرّف عليها

اللقاحات تسرّع بالتعافي

كشفت منظمة السياحة العالمية في تقريرها الشهري أن واحدة من كل ثلاث وجهات في جميع أنحاء العالم مغلقة تمامًا أمام السياحة الدولية.

وأظهر التقرير الأخير أن الخطورة المستمرة للوضع الوبائي دفعت الحكومات إلى تبني نهجًا أكثر حذرًا، فاعتبارًا من بداية فبراير الماضي تم إغلاق 32٪ من جميع الوجهات حول العالم (69 في المجموع) تمامًا للسياحة الدولية، ومن بينها تم إغلاق ما يزيد قليلًا عن النصف (38 وجهة) لمدة 40 أسبوعًا على الأقل، وفي الوقت نفسه أصبحت 34٪ من الوجهات حول العالم مغلقة جزئيًا أمام السياح الدوليين.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي إنه تم استخدام قيود السفر على نطاق واسع للحد من انتشار الفيروس والآن بينما نعمل على استئناف السياحة يجب أن ندرك أن القيود ليست سوى جزء واحد من الحل ويجب أن يعتمد استخدامها على أحدث البيانات والتحليلات وأن تتم مراجعتها باستمرار للسماح بإعادة التشغيل الآمن والمسؤول لقطاع تعتمد عليه ملايين الأعمال والوظائف.

ويظهر التقرير قيود السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن الاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بقيود السفر لا تزال قائمة، فمن بين 69 وجهة حيث الحدود مغلقة تمامًا أمام السياح 30 منها في آسيا والمحيط الهادي، و15 في أوروبا و11 في أفريقيا و10 في الأمريكتين، وثلاث في الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية.

وبينما تقود منظمة السياحة العالمية إعادة تنشيط السياحة يشير تقرير قيود السفر أيضًا إلى كيفية إصدار الحكومات المختلفة المشورة لمواطنيها، حيث وجد تحليل الأسواق العشرة الأولى لمصادر السياحة التي تقدم حاليًا المشورة ضد السفر غير الضروري إلى الخارج أنها ولدت 44٪ من إجمالي الوافدين الدوليين في عام 2018، وتشير منظمة السياحة العالمية إلى أن النصائح الصادرة عن الحكومات ستلعب دورًا حاسمًا في استئناف السياحة وتعافيها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

منظمة السياحة العالمية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
69 دولة مغلقة حتى الآن أمام السياح و3 بالشرق الأوسط.. تعرّف عليها
سبق

كشفت منظمة السياحة العالمية في تقريرها الشهري أن واحدة من كل ثلاث وجهات في جميع أنحاء العالم مغلقة تمامًا أمام السياحة الدولية.

وأظهر التقرير الأخير أن الخطورة المستمرة للوضع الوبائي دفعت الحكومات إلى تبني نهجًا أكثر حذرًا، فاعتبارًا من بداية فبراير الماضي تم إغلاق 32٪ من جميع الوجهات حول العالم (69 في المجموع) تمامًا للسياحة الدولية، ومن بينها تم إغلاق ما يزيد قليلًا عن النصف (38 وجهة) لمدة 40 أسبوعًا على الأقل، وفي الوقت نفسه أصبحت 34٪ من الوجهات حول العالم مغلقة جزئيًا أمام السياح الدوليين.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي إنه تم استخدام قيود السفر على نطاق واسع للحد من انتشار الفيروس والآن بينما نعمل على استئناف السياحة يجب أن ندرك أن القيود ليست سوى جزء واحد من الحل ويجب أن يعتمد استخدامها على أحدث البيانات والتحليلات وأن تتم مراجعتها باستمرار للسماح بإعادة التشغيل الآمن والمسؤول لقطاع تعتمد عليه ملايين الأعمال والوظائف.

ويظهر التقرير قيود السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن الاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بقيود السفر لا تزال قائمة، فمن بين 69 وجهة حيث الحدود مغلقة تمامًا أمام السياح 30 منها في آسيا والمحيط الهادي، و15 في أوروبا و11 في أفريقيا و10 في الأمريكتين، وثلاث في الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية.

وبينما تقود منظمة السياحة العالمية إعادة تنشيط السياحة يشير تقرير قيود السفر أيضًا إلى كيفية إصدار الحكومات المختلفة المشورة لمواطنيها، حيث وجد تحليل الأسواق العشرة الأولى لمصادر السياحة التي تقدم حاليًا المشورة ضد السفر غير الضروري إلى الخارج أنها ولدت 44٪ من إجمالي الوافدين الدوليين في عام 2018، وتشير منظمة السياحة العالمية إلى أن النصائح الصادرة عن الحكومات ستلعب دورًا حاسمًا في استئناف السياحة وتعافيها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:03 PM

69 دولة مغلقة حتى الآن أمام السياح و3 بالشرق الأوسط.. تعرّف عليها

اللقاحات تسرّع بالتعافي

A A A
خالد خليل - الرياض
3
1,168

كشفت منظمة السياحة العالمية في تقريرها الشهري أن واحدة من كل ثلاث وجهات في جميع أنحاء العالم مغلقة تمامًا أمام السياحة الدولية.

وأظهر التقرير الأخير أن الخطورة المستمرة للوضع الوبائي دفعت الحكومات إلى تبني نهجًا أكثر حذرًا، فاعتبارًا من بداية فبراير الماضي تم إغلاق 32٪ من جميع الوجهات حول العالم (69 في المجموع) تمامًا للسياحة الدولية، ومن بينها تم إغلاق ما يزيد قليلًا عن النصف (38 وجهة) لمدة 40 أسبوعًا على الأقل، وفي الوقت نفسه أصبحت 34٪ من الوجهات حول العالم مغلقة جزئيًا أمام السياح الدوليين.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي إنه تم استخدام قيود السفر على نطاق واسع للحد من انتشار الفيروس والآن بينما نعمل على استئناف السياحة يجب أن ندرك أن القيود ليست سوى جزء واحد من الحل ويجب أن يعتمد استخدامها على أحدث البيانات والتحليلات وأن تتم مراجعتها باستمرار للسماح بإعادة التشغيل الآمن والمسؤول لقطاع تعتمد عليه ملايين الأعمال والوظائف.

ويظهر التقرير قيود السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن الاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بقيود السفر لا تزال قائمة، فمن بين 69 وجهة حيث الحدود مغلقة تمامًا أمام السياح 30 منها في آسيا والمحيط الهادي، و15 في أوروبا و11 في أفريقيا و10 في الأمريكتين، وثلاث في الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية.

وبينما تقود منظمة السياحة العالمية إعادة تنشيط السياحة يشير تقرير قيود السفر أيضًا إلى كيفية إصدار الحكومات المختلفة المشورة لمواطنيها، حيث وجد تحليل الأسواق العشرة الأولى لمصادر السياحة التي تقدم حاليًا المشورة ضد السفر غير الضروري إلى الخارج أنها ولدت 44٪ من إجمالي الوافدين الدوليين في عام 2018، وتشير منظمة السياحة العالمية إلى أن النصائح الصادرة عن الحكومات ستلعب دورًا حاسمًا في استئناف السياحة وتعافيها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة