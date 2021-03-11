69 دولة مغلقة حتى الآن أمام السياح و3 بالشرق الأوسط.. تعرّف عليها

اللقاحات تسرّع بالتعافي

كشفت منظمة السياحة العالمية في تقريرها الشهري أن واحدة من كل ثلاث وجهات في جميع أنحاء العالم مغلقة تمامًا أمام السياحة الدولية.

وأظهر التقرير الأخير أن الخطورة المستمرة للوضع الوبائي دفعت الحكومات إلى تبني نهجًا أكثر حذرًا، فاعتبارًا من بداية فبراير الماضي تم إغلاق 32٪ من جميع الوجهات حول العالم (69 في المجموع) تمامًا للسياحة الدولية، ومن بينها تم إغلاق ما يزيد قليلًا عن النصف (38 وجهة) لمدة 40 أسبوعًا على الأقل، وفي الوقت نفسه أصبحت 34٪ من الوجهات حول العالم مغلقة جزئيًا أمام السياح الدوليين.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي إنه تم استخدام قيود السفر على نطاق واسع للحد من انتشار الفيروس والآن بينما نعمل على استئناف السياحة يجب أن ندرك أن القيود ليست سوى جزء واحد من الحل ويجب أن يعتمد استخدامها على أحدث البيانات والتحليلات وأن تتم مراجعتها باستمرار للسماح بإعادة التشغيل الآمن والمسؤول لقطاع تعتمد عليه ملايين الأعمال والوظائف.

ويظهر التقرير قيود السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن الاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بقيود السفر لا تزال قائمة، فمن بين 69 وجهة حيث الحدود مغلقة تمامًا أمام السياح 30 منها في آسيا والمحيط الهادي، و15 في أوروبا و11 في أفريقيا و10 في الأمريكتين، وثلاث في الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية.

وبينما تقود منظمة السياحة العالمية إعادة تنشيط السياحة يشير تقرير قيود السفر أيضًا إلى كيفية إصدار الحكومات المختلفة المشورة لمواطنيها، حيث وجد تحليل الأسواق العشرة الأولى لمصادر السياحة التي تقدم حاليًا المشورة ضد السفر غير الضروري إلى الخارج أنها ولدت 44٪ من إجمالي الوافدين الدوليين في عام 2018، وتشير منظمة السياحة العالمية إلى أن النصائح الصادرة عن الحكومات ستلعب دورًا حاسمًا في استئناف السياحة وتعافيها في الأسابيع والأشهر المقبلة.