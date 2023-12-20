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بحضور 130 ألف شخص.. ما الذي قدمه "ميدل بيست" لزواره في يومه الأول؟

أول مهرجان موسيقي ضخم في السعودية

أتحف ميدل بيست في يومه الأول زواره بعددٍ من الفعاليات الموسيقية والثقافية الغنية بشكل لم تشهده السعودية من قبل، واستقبل في يومه الأول نحو 130 ألف معجب متحمس من جميع أنحاء السعودية وخارجها.

اجتمعت الحشود في أول مهرجان موسيقي ضخم في المملكة العربية السعودية؛ لمشاهدة نجوم موسيقى عالميين من بينهم تيستو، ومارتن جاريكس، وبلاك كوفي، وسويز بيتز، وريك روس، بالإضافة إلى المواهب المحلية كوزميكات ودي جي بالو وداش داش وسيمي أند هيز.

ويُعد ميدل بيست لحظة تاريخية وتجربة فريدة من نوعها حقاً للسعوديين والزوار القادمين للمملكة على حد سواء، حيث إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة العربية السعودية والتي تم جمعها في مكان واحد وحدث واحد.

موسيقى

افتتحت التوأم سيمي وهيز المسرح الرئيسي "Big Beast"، الذي يتسع لـ45 ألف شخص، وبدأ الثنائي الديناميكي الاحتفالات بأسلوب سعودي رائع.

وعلى مسرح أندرجراوند بيست، شاهد الزوار تسعة عشر عملاً على مدى 3 مراحل مصنوعة من حاويات جميعها مزينة برسومات الجرافيتي لفنانين سعوديين. وإلى جانب المؤثرات السمعية والبصرية المذهلة، وفر مسرح أندرجروند نظرة مختلفة بشكل فريد عن المسرح الرئيسي، واجتذب حشوداً ضخمة من الزوار.

وعن انطباعها، قالت "كوزميكات"، وهي فنانة دي جي سعودية: "هذا هو أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، هنا في المملكة العربية السعودية. لم يكن لدينا مهرجان موسيقي من قبل، والآن نحن نقوم به! إنها ليست الأولى فقط، إنها الأكبر، ونتوقع على الأرجح أكثر من 200 ألف شخص؛ لذا فهي كبيرة حقًا! إنه لأمر رائع بالنسبة للسعوديين، والفنانين السعوديين، فهو يوفر لهم مثل هذه المنصة الضخمة لتظهر للعالم قدرة السعوديين!".

ثقافة

وفي منطقة التسوق والمطاعم، برزت الأكلات السعودية المحلية، وأتاحت المنطقة لزوارها من الرجال والنساء تجربة أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة والتصميم.

صمم الطهاة من جميع أنحاء العالم قوائم حسب الطلب خاصة لهذا الحدث، وكان المصممون في الموقع يعرضون تصاميمهم السعودية المذهلة للعالم.

فن

في اليوم الأول، تم تقديم 22 عرضاً فريداً من قِبل فناني الأداء. تميزت منطقة الفنون بسلسلة من العروض المذهلة الرائعة، والعروض البصرية المذهلة، بينما تجول فناني المسرح في الشوارع للتفاعل مع الضيوف.

ومع حلول الليل، كان زوار منطقة الفنون يشاهدون مجموعة من العروض الخفيفة المذهلة، وفرق الطبول المضيئة.

وعلق أحد رواد المهرجان قائلاً: "لم أتوقع أبداً مشاهدة مثل هذه العروض هنا في السعودية، حيث يسافر الكثير من الفنانين من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض خاصة لنا فقط. إنه لشرف أن أرحب بهم".

بينما قال جون راش مدير الإبداع بالمهرجان: "نحن فخورون جداً بما تمكنا من فعله هنا اليوم، ويمكننا أن نظهر إمكانات المملكة العربية السعودية في المزيد من الأحداث الواسعة النطاق مثل هذا في المستقبل".

ميدل بيست موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور 130 ألف شخص.. ما الذي قدمه "ميدل بيست" لزواره في يومه الأول؟
سبق

أتحف ميدل بيست في يومه الأول زواره بعددٍ من الفعاليات الموسيقية والثقافية الغنية بشكل لم تشهده السعودية من قبل، واستقبل في يومه الأول نحو 130 ألف معجب متحمس من جميع أنحاء السعودية وخارجها.

اجتمعت الحشود في أول مهرجان موسيقي ضخم في المملكة العربية السعودية؛ لمشاهدة نجوم موسيقى عالميين من بينهم تيستو، ومارتن جاريكس، وبلاك كوفي، وسويز بيتز، وريك روس، بالإضافة إلى المواهب المحلية كوزميكات ودي جي بالو وداش داش وسيمي أند هيز.

ويُعد ميدل بيست لحظة تاريخية وتجربة فريدة من نوعها حقاً للسعوديين والزوار القادمين للمملكة على حد سواء، حيث إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة العربية السعودية والتي تم جمعها في مكان واحد وحدث واحد.

موسيقى

افتتحت التوأم سيمي وهيز المسرح الرئيسي "Big Beast"، الذي يتسع لـ45 ألف شخص، وبدأ الثنائي الديناميكي الاحتفالات بأسلوب سعودي رائع.

وعلى مسرح أندرجراوند بيست، شاهد الزوار تسعة عشر عملاً على مدى 3 مراحل مصنوعة من حاويات جميعها مزينة برسومات الجرافيتي لفنانين سعوديين. وإلى جانب المؤثرات السمعية والبصرية المذهلة، وفر مسرح أندرجروند نظرة مختلفة بشكل فريد عن المسرح الرئيسي، واجتذب حشوداً ضخمة من الزوار.

وعن انطباعها، قالت "كوزميكات"، وهي فنانة دي جي سعودية: "هذا هو أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، هنا في المملكة العربية السعودية. لم يكن لدينا مهرجان موسيقي من قبل، والآن نحن نقوم به! إنها ليست الأولى فقط، إنها الأكبر، ونتوقع على الأرجح أكثر من 200 ألف شخص؛ لذا فهي كبيرة حقًا! إنه لأمر رائع بالنسبة للسعوديين، والفنانين السعوديين، فهو يوفر لهم مثل هذه المنصة الضخمة لتظهر للعالم قدرة السعوديين!".

ثقافة

وفي منطقة التسوق والمطاعم، برزت الأكلات السعودية المحلية، وأتاحت المنطقة لزوارها من الرجال والنساء تجربة أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة والتصميم.

صمم الطهاة من جميع أنحاء العالم قوائم حسب الطلب خاصة لهذا الحدث، وكان المصممون في الموقع يعرضون تصاميمهم السعودية المذهلة للعالم.

فن

في اليوم الأول، تم تقديم 22 عرضاً فريداً من قِبل فناني الأداء. تميزت منطقة الفنون بسلسلة من العروض المذهلة الرائعة، والعروض البصرية المذهلة، بينما تجول فناني المسرح في الشوارع للتفاعل مع الضيوف.

ومع حلول الليل، كان زوار منطقة الفنون يشاهدون مجموعة من العروض الخفيفة المذهلة، وفرق الطبول المضيئة.

وعلق أحد رواد المهرجان قائلاً: "لم أتوقع أبداً مشاهدة مثل هذه العروض هنا في السعودية، حيث يسافر الكثير من الفنانين من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض خاصة لنا فقط. إنه لشرف أن أرحب بهم".

بينما قال جون راش مدير الإبداع بالمهرجان: "نحن فخورون جداً بما تمكنا من فعله هنا اليوم، ويمكننا أن نظهر إمكانات المملكة العربية السعودية في المزيد من الأحداث الواسعة النطاق مثل هذا في المستقبل".

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
11:20 PM

بحضور 130 ألف شخص.. ما الذي قدمه "ميدل بيست" لزواره في يومه الأول؟

أول مهرجان موسيقي ضخم في السعودية

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ياسر نجدي - الرياض
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أتحف ميدل بيست في يومه الأول زواره بعددٍ من الفعاليات الموسيقية والثقافية الغنية بشكل لم تشهده السعودية من قبل، واستقبل في يومه الأول نحو 130 ألف معجب متحمس من جميع أنحاء السعودية وخارجها.

اجتمعت الحشود في أول مهرجان موسيقي ضخم في المملكة العربية السعودية؛ لمشاهدة نجوم موسيقى عالميين من بينهم تيستو، ومارتن جاريكس، وبلاك كوفي، وسويز بيتز، وريك روس، بالإضافة إلى المواهب المحلية كوزميكات ودي جي بالو وداش داش وسيمي أند هيز.

ويُعد ميدل بيست لحظة تاريخية وتجربة فريدة من نوعها حقاً للسعوديين والزوار القادمين للمملكة على حد سواء، حيث إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة العربية السعودية والتي تم جمعها في مكان واحد وحدث واحد.

موسيقى

افتتحت التوأم سيمي وهيز المسرح الرئيسي "Big Beast"، الذي يتسع لـ45 ألف شخص، وبدأ الثنائي الديناميكي الاحتفالات بأسلوب سعودي رائع.

وعلى مسرح أندرجراوند بيست، شاهد الزوار تسعة عشر عملاً على مدى 3 مراحل مصنوعة من حاويات جميعها مزينة برسومات الجرافيتي لفنانين سعوديين. وإلى جانب المؤثرات السمعية والبصرية المذهلة، وفر مسرح أندرجروند نظرة مختلفة بشكل فريد عن المسرح الرئيسي، واجتذب حشوداً ضخمة من الزوار.

وعن انطباعها، قالت "كوزميكات"، وهي فنانة دي جي سعودية: "هذا هو أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، هنا في المملكة العربية السعودية. لم يكن لدينا مهرجان موسيقي من قبل، والآن نحن نقوم به! إنها ليست الأولى فقط، إنها الأكبر، ونتوقع على الأرجح أكثر من 200 ألف شخص؛ لذا فهي كبيرة حقًا! إنه لأمر رائع بالنسبة للسعوديين، والفنانين السعوديين، فهو يوفر لهم مثل هذه المنصة الضخمة لتظهر للعالم قدرة السعوديين!".

ثقافة

وفي منطقة التسوق والمطاعم، برزت الأكلات السعودية المحلية، وأتاحت المنطقة لزوارها من الرجال والنساء تجربة أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة والتصميم.

صمم الطهاة من جميع أنحاء العالم قوائم حسب الطلب خاصة لهذا الحدث، وكان المصممون في الموقع يعرضون تصاميمهم السعودية المذهلة للعالم.

فن

في اليوم الأول، تم تقديم 22 عرضاً فريداً من قِبل فناني الأداء. تميزت منطقة الفنون بسلسلة من العروض المذهلة الرائعة، والعروض البصرية المذهلة، بينما تجول فناني المسرح في الشوارع للتفاعل مع الضيوف.

ومع حلول الليل، كان زوار منطقة الفنون يشاهدون مجموعة من العروض الخفيفة المذهلة، وفرق الطبول المضيئة.

وعلق أحد رواد المهرجان قائلاً: "لم أتوقع أبداً مشاهدة مثل هذه العروض هنا في السعودية، حيث يسافر الكثير من الفنانين من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض خاصة لنا فقط. إنه لشرف أن أرحب بهم".

بينما قال جون راش مدير الإبداع بالمهرجان: "نحن فخورون جداً بما تمكنا من فعله هنا اليوم، ويمكننا أن نظهر إمكانات المملكة العربية السعودية في المزيد من الأحداث الواسعة النطاق مثل هذا في المستقبل".

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