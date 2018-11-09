أكّدت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن لموظفي القطاع العام المدنيين، الاستفادة من الإجازات المرضية الإلكترونية، باستعراض التقارير الطبية عبر خدمة "بياناتي" الوظيفية، على الرابط: ei.mcs.gov.sa.
خبر عاجل
إعلان تشهير رسمي .. "التجارة": غرامة نصف مليون ريال وشطب السجل والتصفية والتشهير والإبعاد لمدانين بالتستر في الأقمشة والمفروشات بالدمام
"الخدمة المدنية": يمكن للموظفين المدنيين استعراض تقاريرهم الطبية من هنا
أكّدت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن لموظفي القطاع العام المدنيين، الاستفادة من الإجازات المرضية الإلكترونية، باستعراض التقارير الطبية عبر خدمة "بياناتي" الوظيفية، على الرابط: ei.mcs.gov.sa.
اعلان
"الخدمة المدنية": يمكن للموظفين المدنيين استعراض تقاريرهم الطبية من هناعبدالله البرقاوي سبق 2018-11-09
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:18 PM
"الخدمة المدنية": يمكن للموظفين المدنيين استعراض تقاريرهم الطبية من هنا
أكّدت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن لموظفي القطاع العام المدنيين، الاستفادة من الإجازات المرضية الإلكترونية، باستعراض التقارير الطبية عبر خدمة "بياناتي" الوظيفية، على الرابط: ei.mcs.gov.sa.
اعلان
29 مليار ..
25 أكتوبر
13,346
31.1 مليار ..
23 إبريل
24,617
88.3 مليار ..
03 فبراير
52,039
75 مليار ..
05 يناير
48,228
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!
محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول
سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات
خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة
عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا
ماجد البريكان
محاضرة الأميرة
سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة
حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد
منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!
صالح مطر الغامدي