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تسجيل أكثر من 6100 طالب وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة نجران

العمري: 805 شعب مطروحة.. وعدد البرامج العلمية 48 برنامجًا

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تقدم 6117 طالبًا وطالبة للتسجيل في الفصل الصيفي.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، أنه سيتاح التسجيل للطلبة الذين لم يسجلوا في الفصل الصيفي حسب المقررات المطروحة، وذلك خلال فترة معالجة الجداول (الحذف والإضافة) من يوم الأحد 8 شوال القادم حتى 10 من الشهر نفسه.

وبيّن الدكتور العمري أن عدد الشعب المطروحة 805 شعب، فيما بلغ عدد البرامج العلمية التي طرحت مقررات في الفصل الصيفي 48 برنامجًا. مشيرًا إلى أن الفصل الصيفي سينطلق يوم الأحد 8 شوال القادم، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتاح قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة لمدة ثلاثة أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

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تسجيل أكثر من 6100 طالب وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة نجران
سبق

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تقدم 6117 طالبًا وطالبة للتسجيل في الفصل الصيفي.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، أنه سيتاح التسجيل للطلبة الذين لم يسجلوا في الفصل الصيفي حسب المقررات المطروحة، وذلك خلال فترة معالجة الجداول (الحذف والإضافة) من يوم الأحد 8 شوال القادم حتى 10 من الشهر نفسه.

وبيّن الدكتور العمري أن عدد الشعب المطروحة 805 شعب، فيما بلغ عدد البرامج العلمية التي طرحت مقررات في الفصل الصيفي 48 برنامجًا. مشيرًا إلى أن الفصل الصيفي سينطلق يوم الأحد 8 شوال القادم، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتاح قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة لمدة ثلاثة أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:51 PM

تسجيل أكثر من 6100 طالب وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة نجران

العمري: 805 شعب مطروحة.. وعدد البرامج العلمية 48 برنامجًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تقدم 6117 طالبًا وطالبة للتسجيل في الفصل الصيفي.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، أنه سيتاح التسجيل للطلبة الذين لم يسجلوا في الفصل الصيفي حسب المقررات المطروحة، وذلك خلال فترة معالجة الجداول (الحذف والإضافة) من يوم الأحد 8 شوال القادم حتى 10 من الشهر نفسه.

وبيّن الدكتور العمري أن عدد الشعب المطروحة 805 شعب، فيما بلغ عدد البرامج العلمية التي طرحت مقررات في الفصل الصيفي 48 برنامجًا. مشيرًا إلى أن الفصل الصيفي سينطلق يوم الأحد 8 شوال القادم، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتاح قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة لمدة ثلاثة أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

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