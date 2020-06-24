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مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام

تحت رعاية مؤسسة الملك خالد، بدأت أمس الثلاثاء دورة تصميم وإعداد المشاريع من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، في العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والتي تستمر ثلاثة أيام على التوالي، وتضم عددًا من المحاور تتركز في (مقدمة وتصميم وإدارة المشاريع، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والإطار المنطقي، وكتابة مقترحات التصاميم)، وقدّمها المدرب المستشار عبدالمحسن المجحم من مجموعة بناء الطاقات المحدودة؛ وذلك عبر برنامج زووم عن بُعد.

وذلك بحضور سمها الغامدي ونورة الفايز والإدارة التنفيذية لجمعية "كيان" للأيتام وموظفات إدارة البرامج والمشاريع وموظفات الجمعية.

هذا وقد أعربت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، عن شكرها الكبير لمؤسسة الملك خالد والقائمين عليها؛ لدعمهم للجمعية في مشروع الاحتضان الكلي للجمعية وتمنت لهم كل التوفيق والسداد.

مؤسسة الملك خالد جمعية كيان للأيتام

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مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام
سبق

تحت رعاية مؤسسة الملك خالد، بدأت أمس الثلاثاء دورة تصميم وإعداد المشاريع من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، في العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والتي تستمر ثلاثة أيام على التوالي، وتضم عددًا من المحاور تتركز في (مقدمة وتصميم وإدارة المشاريع، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والإطار المنطقي، وكتابة مقترحات التصاميم)، وقدّمها المدرب المستشار عبدالمحسن المجحم من مجموعة بناء الطاقات المحدودة؛ وذلك عبر برنامج زووم عن بُعد.

وذلك بحضور سمها الغامدي ونورة الفايز والإدارة التنفيذية لجمعية "كيان" للأيتام وموظفات إدارة البرامج والمشاريع وموظفات الجمعية.

هذا وقد أعربت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، عن شكرها الكبير لمؤسسة الملك خالد والقائمين عليها؛ لدعمهم للجمعية في مشروع الاحتضان الكلي للجمعية وتمنت لهم كل التوفيق والسداد.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:16 PM

مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية مؤسسة الملك خالد، بدأت أمس الثلاثاء دورة تصميم وإعداد المشاريع من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، في العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والتي تستمر ثلاثة أيام على التوالي، وتضم عددًا من المحاور تتركز في (مقدمة وتصميم وإدارة المشاريع، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والإطار المنطقي، وكتابة مقترحات التصاميم)، وقدّمها المدرب المستشار عبدالمحسن المجحم من مجموعة بناء الطاقات المحدودة؛ وذلك عبر برنامج زووم عن بُعد.

وذلك بحضور سمها الغامدي ونورة الفايز والإدارة التنفيذية لجمعية "كيان" للأيتام وموظفات إدارة البرامج والمشاريع وموظفات الجمعية.

هذا وقد أعربت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، عن شكرها الكبير لمؤسسة الملك خالد والقائمين عليها؛ لدعمهم للجمعية في مشروع الاحتضان الكلي للجمعية وتمنت لهم كل التوفيق والسداد.

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