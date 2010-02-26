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طلاب جامعة طيبة يزورون مهرجان الجنادرية 32

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة رحلة طلابية لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" بمدينة الرياض، وشارك في الرحلة أكثر من 30 طالبا من مختلف التخصصات الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي أن الهدف من هذه الرحلة هو تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتعرّف الطالب على تراث وثقافة وطنه، وكذلك التعرف على الشخصيات التي خدمت الوطن في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور الحربي أن الطلاب شاهدوا ما تحفل به مناطق المملكة من إرث تاريخي وتقاليد تستحق الزيارة، كما زار الطلبة بيت المدينة بالجنادرية والذي يضم بين جنباته تاريخ وتراث المدينة المنورة كما شاهدوا بعض القصص التاريخية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى العهد السعودي الزاهر.

من جهته ذكر مدير إدارة النشاط الطلابي بعمادة شؤون الطلاب أحمد النجراني أن الطلاب زاروا أيضا المتحف الوطني، وقصر الحكم "المصمك" الذي شهد بطولات قائد وموحد المملكة العربية السعودية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأن الطلاب عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن ومدى استمتاعهم بتجولهم وتنقلاتهم في صفحات هذا التاريخ الذي تحتفظ به المملكة ومشاهدة التضحيات التي سطرها مؤسس وملوك المملكة العربية السعودية.

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طلاب جامعة طيبة يزورون مهرجان الجنادرية 32
سبق

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة رحلة طلابية لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" بمدينة الرياض، وشارك في الرحلة أكثر من 30 طالبا من مختلف التخصصات الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي أن الهدف من هذه الرحلة هو تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتعرّف الطالب على تراث وثقافة وطنه، وكذلك التعرف على الشخصيات التي خدمت الوطن في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور الحربي أن الطلاب شاهدوا ما تحفل به مناطق المملكة من إرث تاريخي وتقاليد تستحق الزيارة، كما زار الطلبة بيت المدينة بالجنادرية والذي يضم بين جنباته تاريخ وتراث المدينة المنورة كما شاهدوا بعض القصص التاريخية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى العهد السعودي الزاهر.

من جهته ذكر مدير إدارة النشاط الطلابي بعمادة شؤون الطلاب أحمد النجراني أن الطلاب زاروا أيضا المتحف الوطني، وقصر الحكم "المصمك" الذي شهد بطولات قائد وموحد المملكة العربية السعودية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأن الطلاب عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن ومدى استمتاعهم بتجولهم وتنقلاتهم في صفحات هذا التاريخ الذي تحتفظ به المملكة ومشاهدة التضحيات التي سطرها مؤسس وملوك المملكة العربية السعودية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:54 PM

طلاب جامعة طيبة يزورون مهرجان الجنادرية 32

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة رحلة طلابية لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" بمدينة الرياض، وشارك في الرحلة أكثر من 30 طالبا من مختلف التخصصات الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي أن الهدف من هذه الرحلة هو تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتعرّف الطالب على تراث وثقافة وطنه، وكذلك التعرف على الشخصيات التي خدمت الوطن في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور الحربي أن الطلاب شاهدوا ما تحفل به مناطق المملكة من إرث تاريخي وتقاليد تستحق الزيارة، كما زار الطلبة بيت المدينة بالجنادرية والذي يضم بين جنباته تاريخ وتراث المدينة المنورة كما شاهدوا بعض القصص التاريخية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى العهد السعودي الزاهر.

من جهته ذكر مدير إدارة النشاط الطلابي بعمادة شؤون الطلاب أحمد النجراني أن الطلاب زاروا أيضا المتحف الوطني، وقصر الحكم "المصمك" الذي شهد بطولات قائد وموحد المملكة العربية السعودية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأن الطلاب عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن ومدى استمتاعهم بتجولهم وتنقلاتهم في صفحات هذا التاريخ الذي تحتفظ به المملكة ومشاهدة التضحيات التي سطرها مؤسس وملوك المملكة العربية السعودية.

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