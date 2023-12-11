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أمريكية تحفظ القرآن الكريم عن طريق برامج "خيركم" للإنترنت

منحتها الجمعية إجازة قرآنية بعد قدومها للعمرة برفقة والدها

حصلت الأمريكية يافا عوينات على إجازة قرآنية برواية "ورش عن نافع من طريق الشاطبية" على يد إحدى معلمات جمعية خيركم بجدة، وذلك في الحرم المكي الشريف.

وفي التفاصيل، قرأت عوينات على المقرئة كريمة عبر الإنترنت وهي في محل إقامتها في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوجهت بعدها إلى المملكة لأداء العمرة، والتقت بالمقرئة كريمة وختمت على يدها آخر جزء من القرآن الكريم وحصلت على الإجازة في الحرم المكي الشريف.

وعبّرت "عوينات" والتي قدمت إلى المملكة برفقة والدها عن شكرها لجمعية خيركم وبسعادتها البالغة لحصولها على الإجازة في أقدس بقاع العالم مكة المكرمة.

وبينّت "عوينات" أن البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها خيركم ساعدتها في الحصول على الإجازة ومواصلتها لعلوم القرآن.

ودعت المقرئة كريمة لعوينات أن يتقبلَ الله منها ويبارك ختمتها، وأن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهلُهُ وخاصته.

يذكر أنه منذ انطلاق جمعية خيركم عام 1396هـ استفاد من حلقاتها التقليدية والإلكترونية أكثر من 750 ألف شخص ينتمون إلى 100 دولة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكية تحفظ القرآن الكريم عن طريق برامج "خيركم" للإنترنت
سبق

حصلت الأمريكية يافا عوينات على إجازة قرآنية برواية "ورش عن نافع من طريق الشاطبية" على يد إحدى معلمات جمعية خيركم بجدة، وذلك في الحرم المكي الشريف.

وفي التفاصيل، قرأت عوينات على المقرئة كريمة عبر الإنترنت وهي في محل إقامتها في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوجهت بعدها إلى المملكة لأداء العمرة، والتقت بالمقرئة كريمة وختمت على يدها آخر جزء من القرآن الكريم وحصلت على الإجازة في الحرم المكي الشريف.

وعبّرت "عوينات" والتي قدمت إلى المملكة برفقة والدها عن شكرها لجمعية خيركم وبسعادتها البالغة لحصولها على الإجازة في أقدس بقاع العالم مكة المكرمة.

وبينّت "عوينات" أن البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها خيركم ساعدتها في الحصول على الإجازة ومواصلتها لعلوم القرآن.

ودعت المقرئة كريمة لعوينات أن يتقبلَ الله منها ويبارك ختمتها، وأن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهلُهُ وخاصته.

يذكر أنه منذ انطلاق جمعية خيركم عام 1396هـ استفاد من حلقاتها التقليدية والإلكترونية أكثر من 750 ألف شخص ينتمون إلى 100 دولة حول العالم.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:21 PM

أمريكية تحفظ القرآن الكريم عن طريق برامج "خيركم" للإنترنت

منحتها الجمعية إجازة قرآنية بعد قدومها للعمرة برفقة والدها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
5,293

حصلت الأمريكية يافا عوينات على إجازة قرآنية برواية "ورش عن نافع من طريق الشاطبية" على يد إحدى معلمات جمعية خيركم بجدة، وذلك في الحرم المكي الشريف.

وفي التفاصيل، قرأت عوينات على المقرئة كريمة عبر الإنترنت وهي في محل إقامتها في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوجهت بعدها إلى المملكة لأداء العمرة، والتقت بالمقرئة كريمة وختمت على يدها آخر جزء من القرآن الكريم وحصلت على الإجازة في الحرم المكي الشريف.

وعبّرت "عوينات" والتي قدمت إلى المملكة برفقة والدها عن شكرها لجمعية خيركم وبسعادتها البالغة لحصولها على الإجازة في أقدس بقاع العالم مكة المكرمة.

وبينّت "عوينات" أن البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها خيركم ساعدتها في الحصول على الإجازة ومواصلتها لعلوم القرآن.

ودعت المقرئة كريمة لعوينات أن يتقبلَ الله منها ويبارك ختمتها، وأن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهلُهُ وخاصته.

يذكر أنه منذ انطلاق جمعية خيركم عام 1396هـ استفاد من حلقاتها التقليدية والإلكترونية أكثر من 750 ألف شخص ينتمون إلى 100 دولة حول العالم.

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