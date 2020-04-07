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تنبيهات متقدمة للقصيم والرياض والشرقية: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وسيول

"الأرصاد" نبَّهت الشمالية بسُحب رعدية.. وتستمر الحالات حتى الرابعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والأسياح والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض باستمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط للبَرَد، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار برد سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات متقدمة للقصيم والرياض والشرقية: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وسيول
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والأسياح والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض باستمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط للبَرَد، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:37 AM

تنبيهات متقدمة للقصيم والرياض والشرقية: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وسيول

"الأرصاد" نبَّهت الشمالية بسُحب رعدية.. وتستمر الحالات حتى الرابعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والأسياح والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض باستمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط للبَرَد، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

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