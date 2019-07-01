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"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام
سبق

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:38 AM

"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

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